Wolverhampton vs Blackburn, EN VIVO el regreso de Raúl Jiménez
Detalles del regreso del delantero mexicano, Raúl Jiménez, con ekl Wolverhampton ante Blacburn Rovers, jornada 1 de la EFL Championship
Wolverhampton
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Blackburn
POR COMENZAR
UN REGALO ESPECIAL DE RAÚL JIMÉNEZ Y SU FAMILIA A LOS AFICIONADOS DEL WOLVERHAMPTON:
Raúl Jiménez pasó tres temporadas con el Fulham
Con los Wolves, Raúl Jiménez se convirtió en ídolo y ahora tienen la misión de regresar a la Premier League
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Wolverhampton y Blackburn Rovers, lo que es el primer partido del regreso de Raúl Jiménez con su ex equipo!