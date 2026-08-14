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Wolverhampton vs Blackburn, EN VIVO el regreso de Raúl Jiménez

Detalles del regreso del delantero mexicano, Raúl Jiménez, con ekl Wolverhampton ante Blacburn Rovers, jornada 1 de la EFL Championship

Por: Arturo López

Wolverhampton vs Blackburn Rovers, ENVIVO regreso de Raúl Jiménez
Wolverhampton vs Blackburn Rovers, ENVIVO regreso de Raúl JiménezFoto tomada de @Wolves
Wolverhampton
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Blackburn
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UN REGALO ESPECIAL DE RAÚL JIMÉNEZ Y SU FAMILIA A LOS AFICIONADOS DEL WOLVERHAMPTON:

Raúl Jiménez pasó tres temporadas con el Fulham

Con los Wolves, Raúl Jiménez se convirtió en ídolo y ahora tienen la misión de regresar a la Premier League

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Wolverhampton y Blackburn Rovers, lo que es el primer partido del regreso de Raúl Jiménez con su ex equipo!

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