‘Está claro que FIFA va a proteger a los Messi’, afirma Pablo Carrillo

La polémica jugada en la que Lionel Messi se salvó de ser expulsado, trajo varios ‘beneficios’ para Argentina y para el jugador del Inter de Miami, como que el ‘10’ ya es el Máximo anotador en Mundiales, cuyas anotaciones no debieron de contar si es que se hubiera apegado al reglamento de la FIFA.

“Me parece que ver a Messi en lo más alto de la tabla de goleadores de Mundiales, en este caso debe de tener un asterisco, ¿a qué me refiero? El primer gol que mete en el primer partido del Mundial, no hay duda, gol válido, pero los siguientes dos goles que metió en el primer partido no debieron de contar porque Messi debió haber sido expulsado, Messi no debió de seguir en el siguiente partido, punto, se acabó, si nos vamos estrictamente con el reglamento”, dijo Pablo Carrillo en Imagen Radio.

Con el doblete que marcó contra Austria, Messi se erigió como el máximo anotador en Mundiales, con 18 Reuters

Para el ganador del Premio Nacional de Locución en la categoría de Deportes en Radio y Televisión, los goles que hizo Messi ante Austria son golazos a su puro estilo, pero tampoco debieron de contar.

“Porque él no debió de jugar, si somos estrictamente apegados al reglamento. Lo que es obvio, es que hay un organismo, rector del futbol, que es un gran organismo mercantilista y sabe que Messi y sus goles, implican seguir vendiendo los boletos cada vez más caros. Se estiman en 11 mil millones de dólares las ventas de boletos de FIFA.

Para Pablo Carrillo, el futbol está en el pero descrédito de la historia Reuters

Entonces FIFA, que es el organismo rector del futbol, hoy más que un organismo rector, que solo vela por las reglas, el buen desarrollo de las competencias, hoy es un inmenso negocio internacional y no puede dejar a Messi fuera un partido porque es su gran estrella. Entonces, esta historia de Messi, el máximo anotador, me parece que es exageradamente notable favoritismo, como el reglamento aplica para unos y como aplica para otros”, agregó Pablo Carrillo.

Para el comunicador, el futbol está “en el peor descrédito de la historia ante una visión absolutamente mercantilista, está bien, qué bueno que sea un gran negocio, que bueno que haya gente que pueda pagar cientos de miles de pesos por una entrada, eso está muy bien. Hoy es una gran empresa internacional y vaya que lo están haciendo de maravilla y vaya que han encontrado a un público que está dispuesto a pagar cantidades absolutamente increíbles por acceder a una suite, hospitality, para acceder a un partido en la última fila, pagando, 50-60-70 mil pesos por un boleto”.

Pablo Carrillo finalizó su comentario de que el organismo ha perdido la transparencia de manera impresionante y el Mundial 2026 no será la excepción.

“Está claro que la FIFA va a proteger a los Messi, los Mbappé, a los Cristiano Ronaldo, a las grandes figuras porque necesita de ellas para seguir incrementando su ya notable negocio”, remató.