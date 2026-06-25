A Faitelson no le gustó el homenaje a ‘Memo’ Ochoa en el Mundial

Guillermo Ochoa entró a la cancha al minuto 78 del partido ante Chequia y la afición lo vitoreó, reconociendo lo que aportó el portero a la Selección Mexicana. Un homenaje en el Estadio CDMX donde inició y concluyó su carrera. Pero, para David Faitelson, este acto no le gustó que se haya realizado en un Mundial.

“Ahora hacemos homenajes en pleno Mundial… Nuestro futbol es de risa…”, fue una de las publicaciones que hizo Faitelson en redes sociales.

'Memo' Ochoa entró de cambio al minuto 78 del partido entre Chequia y México en el Estadio CDMX Eduardo Jiménez

El periodista deportivo reconoció que ‘Memo’ Ochoa merece algún homenaje, pero no bajo el cobijo de un Mundial, donde se supone que se va a mostrar un nivel competitivo de futbol. “Con todo respeto, a la trayectoria, le resta seriedad”.

Después, en su intervención en un programa de televisión, ahondó más en el tema.

“Un Mundial tiene una solemnidad competitiva, es decir, tú vienes a un Mundial a tratar de mostrar los avances de tu juego y a mí me parece poco serio, que de pronto Javier Aguirre utilice el campeonato mundial para darle unos minutos a un jugador que…, fue claramente un homenaje, porque si él mete a Ochoa desde el comienzo del partido, uno dice, ‘bueno, decisión del entrenador, está para jugar 90 minutos y defender la portería mexicana al máximo nivel’, pero no, lo metes 7-8 minutos es darle un homenaje y el Mundial no es un sitio para dar homenajes”, sentenció.

'Memo' Ochoa agradeció el apoyo de la afición mexicana Eduardo Jiménez

Posteriormente, David Faitelson minimizó la liga de Chipre.

‘MEMO’ OCHOA AGRADECIÓ A LA AFICIÓN MEXICANA

Tras la victoria de México por 0-3 ante Chequia, ‘Memo’ Ochoa agradeció a la afición por brindarle el recibimiento y poder cerrar el ciclo con la Selección Mexicana.

“Me voy con la cabeza en alto, me voy vacío, entregué todo por esta playera, por este país y gracias por estar detrás de mí y apoyándome. Son muchos años, muchas vivencias, no concibo la Selección sin mi carrera, siempre han ido de la mano desde que fui a mis primeros Juegos Olímpicos…, siempre tratando de dejar la bandera de México en alto.

'Memo' Ochoa estuvo acompañado de su familia en el Estadio CDMX Eduardo Jiménez

Agradecerles, a lo largo de mi carrera siempre me han mostrado ese cariño dentro y fuera de la cancha. Quiere decir que reconocen el esfuerzo, entrega y sacrificio y gracias por seguirme desde el día uno hasta el último día”, dijo.

Este miércoles 24 de junio, ‘Memo’ Ochoa disputó su partido número 12 en seis Mundiales.