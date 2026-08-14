En medio de rumores, Obed Vargas suma minutos con el Atlético de Madrid

El mexicano Obed Vargas sumó minutos con el Atlético de Madrid en la victoria de 1-2 sobre el Olympique Marsella en el Estadio Orange Vélodrome, en medio de los rumores que lo colocan fuera del cuadro colchonero.

Obed Vargas no inició de titular, pero ingresó de cambio al minuto 55.

En los primeros minutos del partido, al Atlético de Madrid le costó trabajo salir por la presión que ejerció el Olympique.

El cuadro francés se adelantó en el marcador por conducto de Igor Paixao, quien marcó un golazo al minuto 22. En un duelo uno a uno con el portero, el brasileño se aventuró a hacer una “vaselina” para batir a Jan Oblak.

Antes de irse al descanso, el Atlético de Madrid igualó 1-1 al 40’. Rodrigo Mendoza tenía cuatro minutos de haber ingresado y marcó el tanto del empate.

El Atlético de Madrid se impuso 1-2 al Olympique de Marsella AFP

Para el segundo tiempo, Diego Simeone realizó varios cambios. Entraron Obed Vargas y Morten Hjulmand por Koke Resurrección y Joao Lucas de Souza Cardoso.

Arnau Ortiz desaprovechó una oportunidad para darle la vuelta al marcador, después de quitarse al arquero, pero su remate no fue al fondo al 73’.

Carlos Martín marcó el gol del triunfo del Atlético de Madrid sobre el Olympique de Marsella AFP

Seis minutos después, el Atlético sentenció el partido con un contragolpe letal. Arnau se libró de su marca para servir a Carlos Martín, quien no perdonó para el 1-2.

En la actualidad, se dice que hay interés de equipos como Betis, Valencia o Getafe para hacerse de una cesión de Obed Vargas.