América Femenil inaugurará el Mini Estadio ‘El Nido’ en la Jornada 3 ante Puebla

Para la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, las Águilas del América estrenarán oficialmente el Mini Estadio ‘El Nido’ (anteriormente conocido como la Cancha Centenario) en las instalaciones del club en Coapa, recinto donde disputarán la mayoría de sus partidos como locales en este torneo.

El Club América anunció este proyecto como una nueva forma de vivir el futbol femenil de cerca, combinando pasión deportiva, comodidad, productos exclusivos y una renovada oferta gastronómica.

Novedades de ‘El Nido’

Para brindar una experiencia más cercana y personalizada, el club realizó importantes mejoras en la infraestructura de Coapa:

Aumento de Aforo: Remodelación y ampliación de las gradas principales, además de la incorporación de nuevas gradas laterales y cabecera para albergar a más aficionados.

Zona Dorada: Un nuevo espacio techado ubicado a nivel de cancha. Incluye alimentos y bebidas, además de una perspectiva cercana de las jugadoras durante el partido.

Zona Gastronómica (Patio 1916): Área acondicionada con mayor variedad de opciones de comida y bebidas para los asistentes.

¿Cuándo y a qué hora juega América Femenil vs. Puebla?

El debut de las Águilas en su remodelada 'casa' será este sábado 15 de agosto a las 15:45 horas, cuando reciban al Puebla Femenil.

Boletos: Disponibles a través de la plataforma oficial Fanki .

Admisión General: Desde $285 MXN .

Zona Dorada: $850 MXN (Boletos agotados).

Con estas mejoras y actividades, el América Femenil busca consolidar 'El Nido' como un escenario que fortalezca la cercanía de la afición con el equipo durante el torneo.