¿Dónde ver los juegos de la primera fecha de la Liga Española?

Se acabó la espera por futbol ibérico. Las acciones de la Liga de España empiezan este sábado 15 de agosto, con dos partidos en la cartelera: Alavés vs Getafe y Sevilla vs Rayo Vallecano.

Sin embargo, en esta fecha brillarán por su ausencia los grandes de España, el Real Madrid y el Barcelona, cuyos juegos fueron programados en otras fechas, por descansos obligatorios que dicta la FIFA para jugadores que disputaron la final de la Copa del Mundo 2026.

El Alavés hará los honores en el Estadio Mendizorroza el sábado 15, a las 11:30 horas. Recibirá al Getafe, equipo con una buena campaña pasada al alcanzar un cupo en la Conference League. Le seguirá la visita del Rayo Vallecano -octavo de la clasificación pasada- al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El domingo será un día especial para el futbol español con el regreso a Primera División del Racing de Santander, al enfrentarse al Villareal a las 9:00 horas, seguido del Espanyol vs Levante a las 11:00 horas. Mientras que el lunes entrarán en acción el Deportivo La Coruña -otro de los ascendidos- frente al Elche en punto de las 13:00 horas.

¿Cuándo juegan el Barcelona y Real Madrid?

El Real Madrid renueva las ilusiones de LaLiga hasta el miércoles 26 de agosto frente a la Real Sociedad. El duelo en el Santiago Bernabéu está programado a las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

El Barcelona comienza la defensa de su corona hasta el jueves 27 de agosto, a las 13:00 horas en un duelo de alta intensidad, contra el Athletic Club, a las 13:00 hrs.

El juego del Atlético de Madrid vs Málaga no tendrá que esperar tantos días. Será el miércoles 19 de agosto en el Metropilitano.

Los duelos Valencia vs Betis (25 de agosto) y Celta de Vigo vs Osasuna (27 de agosto) también fueron aplazados. Esta programación se debe a la obligación que tienen los clubes en dar descanso de 21 días a los jugadores tras acudir al llamado de sus selecciones en el Mundial 2026. El Barcelona aportó la mayor cantidad de elementos a la Selección de España, campeona de la justa mundialista de la FIFA.

Canales de transmisión J-1 Liga Española

Aquí puedes consultar las fechas y horarios (Tiempo del Centro de México), además de los canales de transmisión. Cada fecha un partido estará disponible en televisión abierta.

15 de agosto

11:30 - Deportivo Alavés vs. Getafe CF | Estadio de Mendizorroza | Sky Sports 524/ Sky+

13:30 - Sevilla FC vs. Rayo Vallecano | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán | Sky Sports 524 / Sky+

16 de agosto

09:00 - Real Racing Club de Santander vs. Villarreal CF | Campos de Sport de El Sardinero | Sky Sports 524 / Sky+

11:00 - RCD Espanyol vs. Levante UD | RCDE Stadium | Sky Sports 524 / Sky+

17 de agosto

13:00 - Real Club Deportivo de A Coruña vs. Elche CF | Estadio ABANCA-RIAZOR | Sky Sports 524 / Sky+

19 de agosto

12:30 - Real Club Celta de Vigo vs. Club Atlético Osasuna | Estadio Abanca Balaídos | Sky Sports / Sky+

25 de agosto

13:00 - Valencia CF vs. Real Betis Balompié | Estadio de Mestalla | Sky Sports / Sky+

26 de agosto

13:00 - Real Madrid vs. Real Sociedad | Estadio Santiago Bernabéu | Sky Sports / Sky+

27 de agosto

13:00 - Barcelona vs. Athletic Club | Spotify Camp Nou | Sky Sports / Sky+