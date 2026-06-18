¡Locura en Nueva York! Una marea humana tomó las calles por el título de los Knicks tras 53 años

Jalen Brunson, Jugador Más Valioso de las Finales, sostuvo el trofeo dorado del campeonato de la NBA para que un bosque de manos extendidas lo tocara mientras los aficionados celebraban el primer título de los Knicks de Nueva York en 53 años. El desfile por el Cañón de los Héroes de Manhattan fue la culminación de una jornada histórica que electrificó la Gran Manzana.

El desfile dio inicio en el bajo Manhattan y subió por la icónica avenida de Broadway durante el tramo conocido como el Cañón de los Héroes hasta llegar a la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde Zohran Mamdani escribió “HISTORIA” en redes sociales. Una marea humana de azul y naranja inundó las calles en menos de tres horas antes del comienzo del desfile.

Confeti de los colores del equipo arremolinaba el aire mientras enormes ovaciones de “¡Vamos, Knicks!” estallaban en toda la ciudad. Por primera vez desde 2012, la mayor ciudad de Estados Unidos festejaba un título de las principales ligas deportivas desde el campeonato de los Giants en la NFL.

Los protagonistas toman las calles de NY

El dominicano Karl-Anthony Towns llegó a la celebración en una caravana, bailando y sonriendo. Por su parte, Brunson llevó a su hija en brazos a lo largo del recorrido del desfile. Entre los personajes esperados estaban el puertorriqueño José Alvarado, nacido en Brooklyn, y el coach Mike Brown, que logró su primer anillo como entrenador jefe.

El alcalde de Nueva York rinde un homenaje

En el Ayuntamiento, el alcalde Mamdani entregó las llaves de la ciudad a los jugadores, entrenadores, dueños y personal de los Knicks. “Esperamos porque sabíamos en lo más profundo de nuestros enfermos y sufridos corazones que los Knicks algún día ganarían”, señaló el mandatario con una camiseta del equipo bajo su chaqueta de traje.

Se espera que participen en el desfile las leyendas de los Knicks Walt Frazier, integrante de los equipos campeones de los años 70, y Patrick Ewing. La cantante Alicia Keys, autora del icónico éxito “Empire State of Mind”, actuó durante la ceremonia en el Ayuntamiento.