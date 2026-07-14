Gianni Infantino en riesgo: UEFA busca candidato para competir por la presidencia de FIFA

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos más complejos desde que asumió la presidencia de la FIFA. El dirigente suizo enfrenta un aumento de críticas y el posible surgimiento de una candidatura alternativa impulsada por algunas federaciones europeas que buscan competir por el máximo cargo del futbol mundial en las próximas elecciones.

Infantino tenía previsto encaminar una nueva reelección sin oposición, pero la UEFA analiza diferentes escenarios para presentar un candidato que pueda disputar el liderazgo de la FIFA.

La tensión entre FIFA y UEFA aumenta

La relación entre ambos organismos se ha visto afectada por recientes controversias, entre ellas la polémica alrededor de la sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial de 2026.

De acuerdo con reportes, una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino para revisar la situación generó cuestionamientos sobre la gestión del caso. La UEFA, por su parte, habría mostrado su desacuerdo con la manera en que se manejó el episodio.

¿Quiénes podrían competir contra Infantino?

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos destaca Alexander Čeferin, presidente de la UEFA, aunque el dirigente esloveno tendría como prioridad mantenerse al frente del organismo europeo.

Otro perfil mencionado es el de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, quien contaría con respaldo de algunas federaciones del continente. También figuran dirigentes como Dariusz Mioduski, Victor Montagliani y Patrice Motsepe como posibles alternativas.

El respaldo a Infantino, su principal fortaleza

A pesar de la presión europea, uno de los mayores respaldos para Infantino continúa siendo su agenda de expansión del futbol internacional.

Los proyectos para aumentar el número de selecciones participantes en la Copa del Mundo a 64 equipos y modificar la periodicidad del Mundial de Clubes han encontrado apoyo en varias confederaciones fuera de Europa, debido a las nuevas oportunidades deportivas y económicas que representarían para países con menor presencia en los grandes torneos.

La disputa por la presidencia de la FIFA podría convertirse en una de las elecciones más competidas de los últimos años, con un choque de visiones entre el modelo de expansión impulsado por Infantino y la postura de algunos sectores del futbol europeo.