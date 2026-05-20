La maldición de la palomita: Pumas no es campeón con Nike

Una palomita es el tormento de Pumas. Además de la sequía de 15 años sin un título, ya forman parte de la historia de las tristemente famosas maldiciones en el deporte: las ocasiones que Nike patrocina sus uniformes, los felinos no han podido ser campeones.

Pumas vistió la marca, en su primera etapa, a partir de la temporada 1995-1996. Los uniformes fueron bien recibidos por los aficionados, pero no se vio reflejado en lo deportivo.

Hubo algunas protestas con las prendas al reducir el famoso puma en el pecho, lo que generó que muchos aficionados le dieran la espalda

Luego volvieron al diseño clásico, pero el convenio con la marca acabó sin gloria en 2002. Cero campeonatos en siete años con la palomita

Pumas se transformó y vistió una marca italiana

Pumas sufrió una transformación total que llegó desde la directiva, el plan era sacar al equipo universitario de los malos años y se cambió hasta de patrocinador.

La marca italiana Lotto se hizo presente a partir de 2002-2003 y estuvo con el equipo hasta 2008-2009.

Ahí se vivió la mejor época al sumar tres títulos, que incluyó el bicampeonato de 2004 y vencer al Real Madrid en el mismo Santiago Bernabéu.

El tercer campeonato a la italiana fue en el Clausura 2009.

La llegada del Puma al equipo auriazul

Llegó la marca alemana Puma a partir de 2009-2010. Con diseños innovadores lograron ganarse a los aficionados y al menos logró que el equipo se coronara en una ocasión. Eso fue en el Clausura 2011.

Pumas estaba de moda, las playeras se vendían en grandes cantidades y sacaban ediciones especiales para aprovechar la fiebre entre los consumidores.

El regreso de Nike

Nike decidió regresar en tiempos de bonanza a partir de 2014 hasta la fecha.

Desde entonces sólo llegaron a dos finales, ante Tigres en 2015 y León 2020, pero ambas las perdieron.

La Maldición de la Palomita abarca también episodios oscuros con de futbolistas de renombre.

El alemán Bernd Schuster, con paso en los equipos grandes de España, llegó en 1997 a Pumas. Luego de unos juegos se fue por un dolor de muelas y ya no regresó al futbol mexicano y prefirió retirarse.

En 2022 el turno fue del brasileño Dani Alves, uno de los futbolistas con más títulos en el futbol internacional y quien tampoco cumplió su contrato con el equipo universitario al ser acusado del delito de violación en España y pasar un tiempo encarcelado.

El galés Aaron Ramsey aterrizó por recomendación de Efraín Juárez en 2025, con pocos minutos acumulados y nada para presumir en la cancha, se marchó luego de que se extravió su querida mascota de la familia.

Las tres grandes figuras del futbol terminaron sus carreras de una forma abrupta con Pumas.

Pumas llega a su tercera final con Nike y espera que ante Cruz Azul sea la vencida para acabar con esa maldición. En un torneo en el que además es el último del contrato con la marca estadunidense.

Nike ha vestido a campeones del mundo, pero con Pumas el chip ganador no se activa. Sus diseños han sido aclamados, pero en el futbol no se gana con estilo. Todavía sigue la espina clavada en el corazón auriazul.

*mcam