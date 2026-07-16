Tras operación, Alejandro Zendejas se perdería 9 partidos con América

Los problemas en América continúan previo al inicio del Apertura 2026 en la Liga MX, ya que Alejandro Zendejas se perdería 9 partidos tras ser sometido a una limpieza articular en rodilla derecha; reaparecería hasta la Jornada 7 cuando las Águilas se enfrenten a Xolos.

Tras su participación en el Mundial 2026 con Estados Unidos, Alejandro Zendejas viajó a España para someterse a una limpieza articular que lo mantendrá un mes y medio fuera de las canchas, por lo que Guillermo Almada no podrá contar con el habilidoso extremo en el inicio del Apertura 2026 y durante la Primera Fase de la Leagues Cup 2026.

Estos son los compromisos que se perdería Alejandro Zendejas, quedándose sin actividad en la primera tercera parte del Apertura 2026:

1. Querétaro Vs América / Jornada 1, Apertura 2026 – sábado 18 de julio.

2. Atlante Vs América / Jornada 2, Apertura 2026 – viernes 24 de julio.

3. América Vs Santos / Jornada 3, Apertura 2026 – domingo 2 de agosto.

4. América Vs San Diego FC / Jornada 1, Leagues Cup 2026 – jueves 6 de agosto.

5. América Vs Portland Timbers / Jornada 2, Leagues Cup 2026 – domingo 9 de agosto.

6. América Vs Austin FC / Jornada 3, Leagues Cup 2026 – jueves 13 de agosto.

7. América Vs Atlético San Luis / Jornada 4, Apertura 2026 –domingo 16 de agosto.

8. FC Juárez Vs América / Jornada 5, Apertura 2026 – viernes 21 de agosto.

9. América Vs Puebla / Jornada 6, Apertura 2026 – sábado 29 de agosto.

Alejandro Zendejas es uno de los futbolistas más relevantes de América durante los últimos años. Mexsport

¿Cuándo regresará Alejandro Zendejas con América?

Guillermo Almada podría contar con el ‘10’ azulcrema hasta la Jornada 7 del Apertura 2026, partido que le podría servir para tomar ritmo, ya que -una semana más tarde- América vivirá su primer Clásico del semestre cuando se mida a Cruz Azul el Estadio Ciudad de los Deportes:

América Vs Tijuana / Jornada 7, Apertura 2026 de Liga MX – sábado 5 de septiembre.

BFG