Tras operación, Alejandro Zendejas se perdería 9 partidos con América
Alejandro Zendejas terminó su participación en el Mundial 2026 con Estados Unidos y optó por operarse; será baja durante las siguientes semanas con América
Los problemas en América continúan previo al inicio del Apertura 2026 en la Liga MX, ya que Alejandro Zendejas se perdería 9 partidos tras ser sometido a una limpieza articular en rodilla derecha; reaparecería hasta la Jornada 7 cuando las Águilas se enfrenten a Xolos.
Tras su participación en el Mundial 2026 con Estados Unidos, Alejandro Zendejas viajó a España para someterse a una limpieza articular que lo mantendrá un mes y medio fuera de las canchas, por lo que Guillermo Almada no podrá contar con el habilidoso extremo en el inicio del Apertura 2026 y durante la Primera Fase de la Leagues Cup 2026.
Estos son los compromisos que se perdería Alejandro Zendejas, quedándose sin actividad en la primera tercera parte del Apertura 2026:
1. Querétaro Vs América / Jornada 1, Apertura 2026 – sábado 18 de julio.
2. Atlante Vs América / Jornada 2, Apertura 2026 – viernes 24 de julio.
3. América Vs Santos / Jornada 3, Apertura 2026 – domingo 2 de agosto.
4. América Vs San Diego FC / Jornada 1, Leagues Cup 2026 – jueves 6 de agosto.
5. América Vs Portland Timbers / Jornada 2, Leagues Cup 2026 – domingo 9 de agosto.
6. América Vs Austin FC / Jornada 3, Leagues Cup 2026 – jueves 13 de agosto.
7. América Vs Atlético San Luis / Jornada 4, Apertura 2026 –domingo 16 de agosto.
8. FC Juárez Vs América / Jornada 5, Apertura 2026 – viernes 21 de agosto.
9. América Vs Puebla / Jornada 6, Apertura 2026 – sábado 29 de agosto.
¿Cuándo regresará Alejandro Zendejas con América?
Guillermo Almada podría contar con el ‘10’ azulcrema hasta la Jornada 7 del Apertura 2026, partido que le podría servir para tomar ritmo, ya que -una semana más tarde- América vivirá su primer Clásico del semestre cuando se mida a Cruz Azul el Estadio Ciudad de los Deportes:
América Vs Tijuana / Jornada 7, Apertura 2026 de Liga MX – sábado 5 de septiembre.
BFG