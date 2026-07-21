FIFA abre votaciones para el Once Ideal del Mundial 2026; Julián Quiñones aparece

Después de las emociones del Mundial 2026 en el campo, los aficionados podrán seguir la fiesta en internet con el Once Ideal del torneo.

La FIFA ha abierto las votaciones para elegir al equipo ideal de la Copa del Mundo 2026, permitiendo a los fans de todo el mundo participar y debatir sobre los grandes protagonistas de una edición histórica.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez, goleadores del Tricolor. Mexsport

Los nombres más sorpresivos de los nominados al XI del Mundial

Vozinha, el portero de Cabo Verde, emerge como una de las grandes sensaciones. El guardameta de 40 años se convirtió en héroe nacional con grandes actuaciones. Su inclusión en el Once Ideal refleja cómo un jugador de un equipo modesto puede robarse los reflectores en el escenario más grande.

La ausencia de Pau Cubarsí, la joven revelación española, genera sorpresa. A pesar de su sólido desempeño y proyección como uno de los defensores centrales más prometedores, el central del Barcelona no figura en esta nómina inicial de nominados.

Otra gran sorpresa es la presencia del mexicano Julián Quiñones. El delantero, naturalizado mexicano, brilló con goles clave que impulsaron a México en la fase de grupos y eliminatorias. Su gran Mundial con El Tri, donde demostró velocidad, olfato goleador y liderazgo, lo ha catapultado al Once Ideal, consolidándolo como una figura continental.

Lionel Messi (Argentina), Bellingham (Inglaterra), Mbappé (Francia), Olise (Francia), entre otros, son los grandes nombres que figuran dentro de esta lista.

¿Cómo poder votar para elegir el Once Ideal del Mundial 2026?

La FIFA ha habilitado una plataforma oficial en su sitio web y app donde los aficionados pueden emitir su voto de forma gratuita. Solo es necesario registrarse con una cuenta y seleccionar a los jugadores en cada posición según las nominaciones.

La votación está abierta durante un período limitado post-torneo y los resultados se revelarán en las próximas semanas.

Los nominados el Once Ideal del Mundial 2026

PORTEROS

Emiliano Martínez (Argentina)

Emiliano Martínez (Argentina) Vozinha (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

DEFENSAS

Lisandro Martínez (Argentina)

Lisandro Martínez (Argentina) Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Gabriel (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

MEDIOS

Jude Bellingham (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra) Michael Olise (Francia)

Vinicius (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modrić (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri (España)

Lamine Yamal (España)

DELANTEROS