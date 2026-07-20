Julián Quiñones confiesa que el Vasco Aguirre se equivocó al sacarlo ante Inglaterra

Julián Quiñones protagonizó un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Mientras se realizaba un tatuaje en el estudio Ink Mansión, en San Pedro, Nuevo León, el delantero habló de su paso por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y dejó una frase sobre Javier Aguirre que no pasó inadvertida.

El futbolista acudió con el tatuador Omar Mendoza para plasmarse en el brazo un diseño con los ojos de su pareja. Durante la sesión, ambos sostuvieron una conversación sobre la actuación del atacante con el Tri en el Mundial 2026, donde marcó cuatro goles y se convirtió en uno de los futbolistas más ovacionados por la afición y continuó sobre la decisión que tomó Javier Aguirre al sacarlo del encuentro de octavos de final contra Inglaterra.

Mendoza comenzó el intercambio elogiando al delantero.

¿Cómo anda el campeón?”, preguntó Mendoza. El tatuador quiso saber cómo había vivido la experiencia mundialista. “¿Cómo te sentiste jugando allá para la Selección Mexicana?” “Emocionado, güey”, contestó el delantero. Mendoza aprovechó para reconocer su desempeño durante el torneo. “Te digo que fuiste todo un fenómeno, güey. El último partido, güey, que te sacaron… ¿por qué sacaron a Julián, güey? No mames, güey. Y perdimos, güey. No supieron aprovecharte acá, güey.” Quiñones respondió con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Se mamó”, dijo entre risas, en aparente referencia a la decisión de Javier Aguirre de sustituirlo.

Quiñones respondió de manera relajada y ambos continuaron recordando algunos episodios del torneo.

El tatuador insistió con la plática futbolera y habló sobre su pasado en Tigres

La neta, no supieron aprovecharte aquí (Monterrey)".

Quiñones respondió que ahora lo han buscado para regresar.

La grabación fue realizada en un ambiente informal, mientras Omar Mendoza completaba el tatuaje de los ojos de la pareja del futbolista. En cuestión de horas comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales, donde la frase del delantero se convirtió en el principal tema de conversación.