El video de la grada que exhibe la trampa de Tagliafico durante la final de Argentina contra España

Un nuevo video viral capturado desde las gradas del MetLife Stadium encendió el debate global tras la final del Mundial de 2026. El material audiovisual, grabado por un aficionado, muestra una perspectiva inédita y ajena a la transmisión oficial de televisión que exhibe a los futbolistas de la Selección Argentina en una maniobra polémica encabezada por el defensor Nicolás Tagliafico para engañar al cuerpo arbitral en tiempo de compensación.

Los hechos ocurrieron en el minuto 92 del tiempo reglamentario, cuando el marcador seguía empatado a cero entre Argentina y la Selección de España. En ese instante, el mediocampista Enzo Fernández cometió una fuerte infracción sobre el juvenil español Pau Cubarsí, jugando ya condicionado por una amonestación. Al percatarse de la inminente expulsión de su compañero por doble tarjeta amarilla, la filmación de la tribuna capta cómo Tagliafico se desplomó de forma teatral sobre el césped, a varios metros de distancia y sin contacto físico, fingiendo una lesión.

La viralización de esta pieza en plataformas como X y TikTok desató fuertes críticas que califican la acción como un atentado contra el espíritu del fair play. Para los analistas, esta simulación premeditada buscó obligar al árbitro esloveno Slavko Vincic a detener el juego por una supuesta emergencia médica. Con esta táctica, el combinado sudamericano pretendía enfriar los reclamos del banquillo español y salvar a su mediocampista de la tarjeta roja. El colegiado ignoró la acción, expulsó a Fernández y dejó a Argentina en inferioridad numérica previo a perder el título del mundo.

En esa misma acción que le costó la roja a Fernández, luego se ve a Lionel Messi pidiendo la tarjeta roja para Marc Cucurella, reclamando que le había dicho algo tapándose la boca con la mano, cuando el lateral español no insultó a nadie y se tapó para que no fuera captado por las cámaras, otro gesto muy cuestionable en las redes sociales.

¿Por qué critican a Argentina tras perder la final del Mundial 2026?

La conducta del equipo albiceleste generó controversia internacional debido a tres acciones específicas detectadas durante y después del compromiso deportivo: