Guillermo Almada y América podrían marcar historia institucional este sábado 21 de noviembre en caso de anotar un gol ante Tigres, mismo que representaría el mejor torneo goleador de la escuadra azulcrema desde la instauración de los torneos cortos en el futbol mexicano.

Mario Carrillo, Fernando Ortiz y Guillermo Almada comparten la marca de mayor cantidad de goles anotados en una Fas Regular del América (38) durante una Fase Regular, sitio que podría quedar en solitario para el estratega uruguayo en caso de que esta noche las Águilas conviertan un tanto en la Sultana del Norte:

Clausura 2005

Durante la Fase Regular, las Águilas comandadas por Mario Carrillo accedieron a la Liguilla luego de anotar 38 goles y obtener 7 victorias, 9 empates y 1 derrota, finalizando en el segundo lugar de su Grupo y obteniendo el tercer sitio en la clasificación general.

En la Fiesta Grande, América sufrió en los Cuartos de Final luego de igualar 3-3 en el global ante Santos y acceder a la siguiente etapa por goles en calidad de visitante y posición en la tabla; en la antesala de la Final, un contundente 6-2 les brindó el acceso a la contienda por el campeonato, mientras que en la Final, goleó 7-4 a Tecos.

Comandados por Cuauhtémoc Blanco, América fue campeón del Clausura 2005. Mexsport

Apertura 2022

Fernando Tano Ortiz se convirtió en el segundo estratega azulcrema en dirigir a un equipo que llegó a 38 goles durante la Fase Regular de Liga MX, mejorando los números de Mario Carrillo al sumar 12 triunfos, 2 igualadas y 3 derrotas, adueñándose del liderato general.

Ya en la instancia de matar o morir, América mostró ser una auténtica aplanadora durante los Cuartos de Final tras imponerse 11-2 a Puebla en el global, mientras que en las Semifinales un gol anulado en el tiempo agregado a Henry Martin evitó que accedieran a la Final, cayendo 3-2 ante Toluca.

América fue eliminado por Toluca en el Apertura 2022 durante una vibrante serie de Semifinales. Mexsport

Apertura 2026

Por tercera ocasión en la historia americanista desde la instauración de los torneos cortos, el conjunto de Coapa llegó a 38 goles en Fase Regular, cantidad que podrán incrementar este sábado 21 de noviembre en caso de que anoten contra Tigres en la cancha del Volcán.

Con al menos 30 puntos, América aseguró el cuarto lugar de la tabla de posiciones desde antes de que iniciara la Jornada 17 del Apertura 2026, por lo que un triunfo lo catapultaría -al menos- al segundo peldaño de la tabla de posiciones y, con una combinación de resultados, podría repetir el liderato con la intención de sumar su título 17 desde la profesionalización del futbol mexicano.

Henry Martin es el goleador de América en el Apertura 2026 con 11 tantos. Mexsport

BFG