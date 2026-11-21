Tigres continúa con dificultades para encontrar al entrenador que encabezará su proyecto deportivo de cara al Clausura 2027, luego de que uno de los candidatos que sonaban para ocupar el banquillo universitario quedara descartado. Se trata del argentino Fernando 'Tano' Ortiz, quien decidió continuar su carrera en el futbol chileno tras renovar su contrato con Colo Colo.

El conjunto chileno anunció oficialmente este sábado 21 de noviembre la renovación del estratega, quien permanecerá al frente del equipo durante 2027, luego de conducirlo a conquistar el campeonato de la Primera División en 2026.

Con este movimiento, Colo Colo apuesta por darle continuidad a su proyecto deportivo y mantener al entrenador argentino para afrontar los próximos compromisos.

¿Por qué Tano Ortiz sonaba para dirigir a Tigres?

El nombre de Fernando Ortiz había tomado fuerza como una de las alternativas para convertirse en el nuevo director técnico de Tigres, especialmente por las dificultades que ha encontrado la directiva regiomontana para concretar otras opciones.

El argentino cuenta con experiencia en la Liga MX, donde dirigió al América, Monterrey y Santos Laguna. Además, tiene un pasado como futbolista de los propios universitarios, un antecedente que lo vinculaba con un posible regreso a la institución, ahora desde el banquillo.

Sin embargo, su renovación con Colo Colo obliga a Tigres a modificar sus planes y concentrarse en otros perfiles para encontrar al responsable de dirigir al equipo durante el próximo torneo.

¿Quiénes son los otros candidatos para dirigir al conjunto felino?

Además del 'Tano' Ortiz, otros nombres relacionados con el banquillo universitario fueron Guillermo Barros Schelotto y Óscar Pareja.

No obstante, sus respectivas situaciones laborales también complicaron las posibilidades de que alguno pudiera llegar a Nuevo León. En el caso de Pareja, el entrenador colombiano fue anunciado como nuevo estratega del DC United, equipo de la MLS.

De esta manera, Tigres deberá continuar con la búsqueda de un nuevo director técnico en medio de la reestructuración que prepara para el Clausura 2027.

Mientras se define quién asumirá el cargo de manera definitiva, Víctor Manuel Vucetich permanece al frente del equipo como entrenador interino.

La directiva felina tendrá que encontrar al estratega indicado para encabezar una nueva etapa, recuperar protagonismo en la Liga MX y dejar atrás los resultados negativos del Apertura 2026.