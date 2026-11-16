Afición regia, más dudas que euforia por juego oficial de la Selección Mexicana en el Estadio BBVA

Los recuerdos de la fiesta mundialista persisten en los aficionados en Monterrey, Nuevo León. Difícil superar la emoción que brindaron no hace mucho Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey. Aunque los contrastes son inevitables cuando se comparan los números negativos de la nueva era de la Selección Mexicana y el regreso de un juego oficial en la Sultana del Norte. El entusiasmo no es el mismo.

Con Rafa Márquez al mando, el Tricolor registra dos empates y tres derrotas. La última, una caída de visita a Jamaica (3-2) este fin de semana, en la ida de los cuartos de final de la Nations League Concacaf.

“Muy lamentablemente la selección pasa por un bache violento. No sentimos la misma emoción, sentimos que la selección va a caer con un equipo chiquitito. ¿Qué pasaría ahora contra un Estados Unidos, Brasil o Argentina? No tendríamos nada qué hacer, no nos emocionado tanto, estamos fallando ahí”, confesó enérgico Roberto Chiapa, aficionado originario del municipio San Nicolás de los Garza.

Al igual que Roberto, Ayud -como pidió ser mencionado-, coincidió en el pesimismo hacia el Tricolor: “Me emocionaría si fuera la selección del Mundial 2026, la que perdió apenas con Jamaica no me emociona; saquen a (Luis) Romo”.

El día -1 del choque de vuelta entre México y Jamaica en Monterrey transcurre con calma, pero con fuertes expectativas al quedar disponibles solamente boletos de 5 mil pesos. Con un cielo nublado, en los senderos de Parque Fundidora hay otro fanático que respalda lo dicho por los anteriores.

“No, ya no (emociona), perdió esa alegría y emoción, ya no emociona, es puro negocio hoy en día”, acusó Luis gustavo, procedente de Toluca, Edomex.

Pero entre la inmensidad del Parque Fundidora hay quien se asoma con optimismo y con la chispa encendida de lo que la justa mundialista en nuestro país, pese a que el combinado nacional solamente jugó en Ciudad de México y Guadalajara (Jalisco).

Se trata de Mateo Antonio López Machado. Un joven aficionado procedente del municipio de Guadalupe, quien dejó ver la ilusión de una remontada sobre Jamaica este domingo en el Gigante de Acero.

“Lo sentí bien el Mundial, de los mejores años para México, lo sentí emocionante, porque sentí que había una oportunidad (de avanzar). Me emociona, porque es apoyar a tu país, quién sabe cómo les vaya en estos partidos”.

En su historia, la Selección Mexicana ha disputado 34 partidos en suelo regiomontano. El desglose, 24 ganados, cinco empatados por cinco perdidos.

De esos 34 cotejos, 28 fueron en calidad de amistosos y seis oficiales, todos ellos distribuidos en el Estadio Universitario de la UANL (25), Estadio Tecnológico (9) y apenas uno amistoso en el BBVA.

Ese duelo en casa de los Rayados de Monterrey significó la última visita del Tricolor a la sultana del Norte. El 11 de octubre de 2018, México se impuso por 3-2 a Costa Rica; los anotadores fueron Raúl Jiménez, Henry Martín y Víctor Guzmán, bajo el mando del entonces interino Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Juegos oficiales del Tricolor en canchas regias

Respecto a los duelos oficiales, el más relevante por tratarse de un compromiso de Copa del Mundo fue el que protagonizaron México y Alemania Occidental en la fase de cuartos de final, en 1986. El tiempo regular no pasó de la pizarra sin goles, mientras que en la tanda de penaltis los europeos salieron victoriosos ante la mirada de 41 mil 700 espectadores del Estadio Universitario, “el Volcán”.

Prácticamente el héroe, el guardameta Toni Schumacher, quien le atajó los cobros a Fernando Quirarte y Raúl Servín.

En la remota lista de juegos oficiales de México en Monterrey, aparecen como rivales Surinam y Canadá, ambos en las eliminatorias mundialistas del año 1977.

Más reciente, la Selección Mexicana ha sostenido partidos contra San Cristóbal y Nieves en el 2004, Trinidad & Tobago en el 2005 y ante Belice en el 2008.