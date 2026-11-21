FC Juárez anunció el nombramiento del español Ramón Planes como nuevo vicepresidente deportivo de Franklin Mountain Soccer Group, empresa propietaria de los Bravos y El Paso Locomotiv.

Su llegada forma parte de la reestructura de la institución después de un Apertura 2026 en el que el equipo fronterizo terminó en el último lugar con apenas 12 puntos.

Planes tendrá la responsabilidad de fortalecer la estructura deportiva de ambas organizaciones y desarrollar un proyecto más competitivo. Su trabajo abarcará tanto al conjunto mexicano como al equipo que participa en la United Soccer League de Estados Unidos.

La dirigencia busca aprovechar su experiencia en la gestión de clubes y el desarrollo de talento internacional para optimizar procesos y consolidar un proyecto deportivo con mejores resultados dentro y fuera de la cancha.

Juárez cerró el torneo con empate Samuel Delgado/Mexsport

¿Quién es Ramón Planes?

El nuevo vicepresidente deportivo es un exfutbolista español que ha desarrollado su carrera principalmente en áreas de dirección deportiva de clubes europeos. Su experiencia incluye instituciones de distintas categorías del futbol español y equipos de otras ligas, con su etapa más reciente en Al-Ittihad de la Saudi Pro League.

Uno de sus cargos más destacados fue en el Barcelona, donde formó parte de la dirección deportiva entre 2018 y 2021. También trabajó con el Tottenham Hotspur durante el periodo 2014-2015.

Su trayectoria incluye además pasos por Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano, Elche y Espanyol, entre otros clubes. Ahora asumirá por primera vez un proyecto de gestión deportiva en Norteamérica, con la responsabilidad de coordinar el desarrollo de dos equipos pertenecientes al mismo grupo.

La institución destacó que su incorporación permitirá potenciar la estructura deportiva y fortalecer los procesos internos. El objetivo es construir una organización más sólida y competitiva, con una visión que abarque tanto el rendimiento de los equipos como el crecimiento del proyecto.

Bravos busca recuperarse de un Apertura 2026 para el olvido

El panorama deportivo de FC Juárez explica la necesidad de realizar ajustes. Los Bravos concluyeron el torneo en el último puesto de la clasificación, con un registro de tres victorias, tres empates y 11 derrotas, una campaña que estuvo marcada por los constantes cambios en el banquillo.

Pedro Caixinha comenzó el certamen como entrenador, pero dejó el cargo sin conseguir una victoria. Su salida llegó después de una derrota por 5-1 ante Pumas, que marcó el cierre de su etapa al frente del equipo.

Salvador Valero asumió de manera interina. Aunque consiguió dos triunfos en la Leagues Cup, el conjunto quedó eliminado de esa competencia y perdió todos los partidos de Liga MX que dirigió. Su ciclo terminó con una goleada de 4-0 ante Toluca.

Gustavo Lema tomó el mando para el cierre del Apertura 2026 y consiguió que el equipo volviera a sumar puntos. Sin embargo, el cambio no evitó que los fronterizos terminaran en el fondo de la tabla general.

Con ese balance, Ramón Planes iniciará su gestión con el desafío de fortalecer la estructura deportiva y encaminar una nueva etapa para Bravos, además de trabajar en el desarrollo de El Paso Locomotiv.