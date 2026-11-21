El piloto brasileño Diogo Moreira protagonizó uno de los accidentes más impactantes de la temporada 2026 de MotoGP, luego de sufrir una aparatosa caída durante la clasificación del Gran Premio de Portugal, disputada en el circuito de Portimão. El representante del equipo LCR Honda salió proyectado varios metros por el aire antes de impactarse fuertemente contra el asfalto.

El accidente ocurrió durante la primera ronda de clasificación, conocida como Q1, cuando Moreira buscaba conseguir uno de los dos boletos disponibles para avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, al pasar por una zona que todavía permanecía húmeda debido a las lluvias previas, perdió el control de la parte trasera de su motocicleta y sufrió un highside, una caída que lo lanzó violentamente por encima de su máquina.

La magnitud del impacto obligó a Dirección de Carrera a desplegar la bandera roja para detener la sesión y permitir que los comisarios retiraran los restos de la motocicleta que quedaron esparcidos sobre la pista.

A pesar de lo espectacular del accidente, el brasileño sorprendió al levantarse rápidamente y abandonar el lugar por su propio pie. Posteriormente, su equipo confirmó que fue revisado por el personal médico y que no presentaba lesiones ni contusiones.

Diogo Moreira avanzó a Q2 pese a su fuerte caída en MotoGP

Pese al aparatoso accidente, Diogo Moreira consiguió clasificarse a la Q2 gracias al tiempo de 1:40.612 que había registrado antes de perder el control de su motocicleta. Esa marca le permitió finalizar entre los dos mejores de la primera ronda.

El brasileño regresó a la pista con una motocicleta de reserva para intentar mejorar su registro, pero no consiguió bajar su tiempo y terminó en la undécima posición de la clasificación general.

La caída también provocó preocupación entre otros pilotos de la parrilla, incluido Marc Márquez, quien observó sorprendido las imágenes del accidente desde los boxes.

¿Qué provocó el accidente de Diogo Moreira en Portugal?

El propio Moreira explicó que la pérdida de adherencia en una zona húmeda del circuito de Portimão fue determinante para provocar el accidente.

El piloto reconoció que tuvo suerte de salir sin lesiones graves, aunque experimentó algunas molestias físicas después del fuerte impacto.

De esta manera, el accidente de Diogo Moreira en el Gran Premio de Portugal se convirtió en uno de los episodios más impactantes de la jornada en MotoGP. A pesar de la violencia de la caída, el brasileño consiguió completar la clasificación y continuar con su actividad en el campeonato.