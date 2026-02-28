Abreu confía en recuperación de Gilberto Mora: “Llegará en óptimas condiciones al Mundial 2026”

Sebastián Abreu, técnico de los Xolos de Tijuana, aseguró que el mediocampista Gilberto Mora evoluciona favorablemente de la pubalgia que lo ha mantenido fuera de actividad en las últimas semanas, y confía en que podrá llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundial 2026.

El estratega fronterizo dejó claro que, aunque todavía no hay una fecha definida para el regreso del joven futbolista, el objetivo principal es que complete su rehabilitación al cien por ciento.

Gilito está avanzando bien en su recuperación, aunque aún no hay una fecha definida para su regreso. Se espera que llegue en óptimas condiciones para la Copa del Mundo, que es la máxima prioridad tanto para él como para el club. Es fundamental tenerlo disponible”, comentó Abreu.

Gilberto Mora se perfila para ser uno de los futbolistas claves para México en la próxima Copa del Mundo Mexsport

El ‘Loco’ destacó la importancia que tiene Mora dentro del esquema del equipo, especialmente por su capacidad para romper defensas cerradas gracias a su creatividad y desequilibrio individual.

Valoramos la libertad creativa de jugadores como Gilito incentivando el desorden positivo porque todo lo que hagan beneficiará al equipo. Este tipo de futbolistas es esencial, especialmente ante rivales con estructuras defensivas muy cerradas, ya que su talento es distinto y clave para abrir defensas”, manifestó.

En medio de la temporada del Clausura 2026 de la Liga MX, Xolos mantiene la esperanza de recuperar pronto a una de sus piezas más importantes en ofensiva.

Sobre la igualada frente a los Pumas de la UNAM en la Jornada 8, Abreu reconoció que la ansiedad por volver a ganar influyó en el funcionamiento del equipo.

“Me parece que la desesperación, en este caso, si vienes perdiendo y perdiendo como pudo haber sucedido turnos atrás, el equipo ante la necesidad del triunfo empezaba a desordenarse. Pero si pierdes el orden, pierdes todo. O por lo menos es mi forma de entender el futbol”, finalizó.