Aquivaldo Mosquera ante la FGR: ¿Por qué citaron al ex capitán del América?

El nombre de Aquivaldo Mosquera, histórico capitán del Club América, ha vuelto a los titulares, pero esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista colombiano se presentó este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, tras recibir un citatorio en su domicilio de Pachuca.

Acompañado por su equipo legal, Mosquera acudió a la sede federal para aclarar su situación jurídica, con una cita que duró menos de una hora.

¿Por qué citó la FGR a Aquivaldo Mosquera?

El citatorio está relacionado con una carpeta de investigación de carácter fiscal vinculada al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque algunas versiones iniciales mencionaban un presunto fraude, la defensa técnica del colombiano precisó que no existe una denuncia directa contra él, sino que su nombre aparece en registros que requieren una aclaración formal.

El punto central de la investigación parece radicar en posibles diferencias en el pago de impuestos durante su etapa como futbolista activo en México. Mosquera enfatizó que siempre ha intentado mantener sus cuentas en orden:

Yo estoy bien... desde que llegué a México estuve al día con todos esos temas con el contador. No sé qué puede ser, pero para eso estamos aquí", señaló el exzaguero.

Sus abogados, Carlos Mena y Luis Espinoza, explicaron que la próxima semana tendrán acceso completo al expediente para conocer los detalles exactos de lo que solicita el Ministerio Público. Asimismo, destacaron que, de existir alguna diferencia económica, la solución se basaría en un acuerdo de justicia alternativa para realizar el pago correspondiente y cerrar el caso.

Aquivaldo Mosquera continúa ligado al futbol profesional y actualmente se desempeña como director técnico de los Lobos ULM en la Liga Premier, proyecto que compagina con sus constantes viajes entre Colombia y México, donde atiende temas personales y profesionales.