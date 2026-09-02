Con un “usted disculpe” el AS Mónaco cierra el fichaje frustrado del seleccionado mexicano Erik Lira

Thiago Scuro, director deportivo del AS Mónaco, ofreció disculpas públicas a menos de 24 horas de que se cayera de forma definitiva el fichaje de Erik Lira. Un contratiempo administrativo de última hora, no resuelto por la mesa directiva del conjunto del principado, frustró por completo el anhelo del mediocampista de la Selección Mexicana de emigrar al futbol europeo en este mercado de verano.

Aunque existía un acuerdo total y firmado entre ambas directivas y el propio jugador tricolor, la incorporación del internacional mexicano dependía exclusivamente de la salida previa del delantero estadounidense Folarin Balogun.

A menos de una hora de que expirara el cierre definitivo de registros en el balompié del Viejo Continente, el traspaso de Balogun al Everton de la Premier League se colapsó por completo, echando abajo en un efecto dominó la operación por el futbolista de La Máquina.

Frente al duro golpe mediático, el directivo Thiago Scuro compareció ante los medios oficiales para desglosar lo ocurrido en los escritorios:

Estábamos muy tristes ayer, por toda la situación con Erik Lira y por nuestra relación con Cruz Azul, a quienes queremos agradecerles la forma como se comportaron con nosotros. El acuerdo estaba listo, el jugador estaba listo para hacer el viaje una vez que apretáramos el botón, pero había un tema en el acuerdo de que se activaría con el sitio (en la plantilla) de Balogun. Y por eso, no fuimos capaces de traer a Erik Lira, lo cual era nuestro deseo. Esperamos que pueda (Erik Lira) dar un paso fuerte en Europa, es una persona maravillosa, por todas los conversaciones que tuvimos, y eso es lo triste por lo que tuvimos que afrontar ayer al decirle al jugador que lo sentíamos, que lo deseabamos hacer. Esto es muy humano, es la parte difícil del trabajo”.

Asimismo, Scuro evitó comprometerse formalmente a reactivar la contratación de la joya cementera en la siguiente ventana invernal de transferencias: “No estamos en una posición de pedirles (a Lira y a Cruz Azul) que esperen, pero seguro, que es un jugador que tiene toda nuestra atención y respeto”.

Tras frustrarse su traspaso a Francia, Lira —quien trabajaba de forma diferenciada con la escuadra celeste ante el avance de las negociaciones en Europa— se reincorporó de inmediato a los entrenamientos al parejo del grupo bajo las órdenes de Martín Anselmi. Con esto, el mediocentro estará plenamente disponible para ingresar en la convocatoria del próximo domingo frente a Santos Laguna en la reactivación de la Liga MX.