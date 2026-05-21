¡Fichaje bomba en Liga MX! Matías Almeyda es nuevo técnico de Monterrey

La Liga MX ya tiene su fichaje bomba para el Apertura 2026 y no se trata de un jugador, sino la de Matías Almeyda, quien se convirtió en el nuevo técnico de Rayados de Monterrey por un lapso de dos años.

El ex de Chivas y su cuerpo técnico se integrarán al equipo en los próximos días para comenzar su preparación rumbo al Apertura 2026

El Monterrey destacó los logros de Matías Almeyda Mexsport

“Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción. Esta combinación de cualidades le permite construir equipos con identidad, energía y protagonismo”, destacó Monterrey.

Los Rayados esperan que Matías Almeyda lleve al equipo al más alto nivel y que logre los máximos resultados deportivos.

El fichaje de Almeyda es parte de una restructuración del club, que comenzó dos semanas atrás con la contratación del neerlandés Dennis te Kloese como presidente deportivo en sustitución de José Antonio Noriega.

EQUIPOS QUE HA DIRIGIDO MATÍAS ALMEYDA:

- River Plate en 2011. Logró el ascenso a Primera División en su primer torneo como técnico.

- Banfield en 2012. También logró el ascenso a Primera División.

- Chivas en 2015. Conquistó el Clausura 2017, las Copas MX del Apertura 2015 y Clausura 2017, Supercopa MX de 2016 y la Copa de Campeones de Concacaf en 2018.

Matías Almeyda fue clave en una de las épocas más exitosas de Chivas Mexsport

- San José Earthquakes.

- AEK de Atenas de 2022 al 2025. Ganó la Liga y Copa de Grecia.