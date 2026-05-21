Joel Huiqui reaccionó a la caricia que hizo un jugador de Pumas

Joel Huiqui recalcó que el trofeo de la Liga MX sólo se ve y se toca hasta que se gane el derecho de hacerlo, si es que se sale campeón. El técnico de Cruz Azul reaccionó a lo que hizo un jugador de Pumas, quien acarició la corona de exhibición.

“Está padrísimo, esperamos tenerlo el domingo. Sólo se ve, hasta que la ganes es el derecho a tocarla”, dijo en entrevista con TV Azteca.

El trofeo de exhibición de la Liga MX estuvo presente en el 'Media Day' Mexsport

El defensa brasileño Nathan Silva tocó el trofeo durante el Media Day de la gran final de la Liga MX, lo que ocasionó una serie de comentarios.

“No me digas… (de Pumas) Ah bueno, eso está bien”, indicó.

¿Quién para campeón del Clausura 2026 de la Liga MX? Pumas Cruz Azul Votar TOTAL:

Por otro lado, Joel Huiqui destacó que los futbolistas de Cruz Azul están en su mejor momento por lo hecho en el torneo anterior y actual, destacando que fueron el equipo del año y eso no es nada fácil. El acercamiento individual que tuvo, fue una de las claves para enderezar el camino del equipo.

“Fue muy simple, nuestra intención fue un poco el acercamiento individual con los jugadores, escucharlos cómo se sentían, qué necesidades tenían, y lo importante fue la forma, sobre todo el conocimiento de todos los jugadores, los conozco a todos prácticamente. La tarea fue acercarme a ellos, preguntar la sensación, qué venían haciendo, simplemente es simplificar las cosas, la forma, el modelo, las posiciones y prácticamente el equipo jugó bien, reaccionó”, dijo.

Joel Huiqui destacó el acercamiento que tuvo con los futbolistas de Cruz Azul Mexsport

Cuestionado sobre la credibilidad del técnico mexicano, Joel Huiqui resaltó que los resultados son los que hablan, pero a la vez destacó el aporte de los extranjeros.

“En casa hay grandes entrenadores, la llegada de muchos técnicos extranjeros también es importante poruqe genera otros métodos, otras formas de poder entrenar y trabajar. El futbol nos da la verdad, que el jugador y técnico mexicano tiene para proyectarse y el reflejo es el resultado”, dijo.