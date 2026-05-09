Rayados avanza por Matías Almeyda tras reunión en Madrid

Rayados de Monterrey ya tuvo su primer acercamiento formal presencial con Matías Almeyda en Madrid, España, como parte de la búsqueda del nuevo entrenador albiazul rumbo al Apertura 2026, luego de un torneo que terminó convertido en otro duro golpe para una de las plantillas más caras del futbol mexicano.

La reunión dejó buenas sensaciones entre ambas partes y las negociaciones avanzaron de manera positiva, aunque hasta el momento no existe un acuerdo cerrado. Dentro de la nueva estructura deportiva encabezada por Dennis Te Klose y Walter Erviti, el perfil del técnico argentino gusta por su liderazgo, intensidad y experiencia internacional.

El encuentro en territorio español sirvió para intercambiar ideas sobre el proyecto deportivo, además de conocer la visión que tendría Almeyda sobre el actual plantel de Monterrey. Personas cercanas a la negociación aseguran que hubo coincidencias importantes en la idea futbolística que pretende implementar el club regiomontano.

La directiva rayada busca darle un giro a un equipo que viene de uno de sus peores torneos recientes. En el más reciente campeonato, Monterrey quedó fuera incluso de la liguilla tras ganar apenas 5 partidos, sufrir 9 derrotas y registrar 3 empates, números muy alejados de las expectativas generadas por una nómina plagada de figuras.

Además, la presión en el entorno albiazul ha aumentado debido a que desde el Apertura 2019, cuando conquistaron su último campeonato de Liga MX, ni siquiera han logrado volver a disputar una gran final del futbol mexicano, acumulando constantes eliminaciones en fases definitivas.

Por ello, el nombre de Matías Almeyda tomó fuerza dentro de la baraja de candidatos. El argentino dejó un recuerdo importante durante su paso por México al conquistar con Chivas el título de la Liga MX y una Concachampions, además de construir un equipo reconocido por su intensidad y dinamismo.

Aunque las conversaciones avanzan, en Monterrey mantienen cautela y continúan analizando otras alternativas para el banquillo. Una de ellas sería intentar el regreso de Antonio “Turco” Mohamed, estratega que llevó a Rayados a su más reciente campeonato de liga.

Sin embargo, el panorama para repatriar al actual entrenador de Toluca luce complicado. Aunque existe la posibilidad de una salida del club escarlata, el técnico argentino ya tendría otras ofertas importantes sobre la mesa, incluida la de Cruz Azul, además del respaldo deportivo que mantiene tras los recientes éxitos conseguidos con los Diablos Rojos.

Por ahora, la reunión sostenida en Madrid representa apenas el primer paso de una negociación que podría marcar el inicio de una nueva era para un club urgido de resultados y que busca dejar atrás varios años de frustraciones deportivas.