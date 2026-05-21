'Checo' Pérez sobre México en el Mundial 2026: "No es el escenario ideal en este momento"

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez considera que la Selección Mexicana de futbol podría tener un Mundial 2026 con retos, sin embargo considera que el ser locales debería aportar un impulso que permita brillar en casa, pero sobre todo, darle una oportunidad a aquellos jugadores que disputarán su última Copa del Mundo de poder dar alegría a los mexicanos.

Durante la ronda de medios del Gran Premio de Canadá de F1 de este fin de semana en Montreal, ‘Checo’ Pérez analizó el proceso de renovación del equipo dirigido por Javier Aguirre. El originario de Jalisco fue cuestionado sobre las expectativas reales del cuadro tricolor, la cual en su opinión atraviesa una fase de transición generacional que añade complejidad.

“Bueno, teniendo un Mundial en casa, ya sabes que esta selección nacional es muy nueva, es como una nueva generación. Así que es, digamos, no es el escenario ideal en este momento, pero es un Mundial en casa. Cualquier cosa puede pasar y tenemos algunos jugadores realmente buenos. Así que puede ser una buena sorpresa”, analizó el tapatío.

Memo Ochoa es uno de los jugadores que quiere ver Sergio Pérez Mexsport

Pérez externó su respeto hacia los elementos de mayor experiencia en el combinado nacional y destacó que tiene un gran interés por ver cómo se despedirán algunas figuras históricas de la Selección Mexicana.

“Realmente admiro, obviamente, a Raúl Jiménez, a Alexis Vega, todos esos jugadores que han hecho una tremenda cantidad de buenos Mundiales en el pasado. Y, sí, lo espero con ansias, porque para Raúl puede ser un muy buen Mundial. También para (Guillermo) Ochoa, una leyenda de nuestro país”.

¿Sergio Pérez asistirá al Mundial 2026?

Mientras que el calendario de la Fórmula 1 ha tenido apenas cuatro carreras, cinco con Canadá este fin de semana, en casi tres meses, como consecuencia del conflicto armado entre Israel e Irán, a partir de ahora las competencias en Europa exigirán un ritmo más ajustado.

Sergio Pérez admitió que le gustaría estar en el encuentro que México disputará ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara el 18 de junio, pero para ello tendría que hacer un viaje exprés a México para romper su estadía en Europa entre el Gran Premio de Barcelona y el de Austria.

El Estadio Guadalajara albergará el México vs Corea del Sur. FIFA World Cup 2026

“Vamos a estar en Europa para ese momento y ellos juegan en México, pero definitivamente regresaré para un partido porque quiero llevar a mi hijo, ya sabes, tener un Mundial en casa. También juegan en mi ciudad”, detalló Pérez antes de enfocarse en los planes que ya trabaja para estar ante Corea del Sur.

“Estoy presionando muy duro, estoy tratando de resolver mis horarios para asegurarme, porque estaré en Europa y literalmente tengo que venir solo para el partido y luego regresar a Europa, pero haremos que suceda”.