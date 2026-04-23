¡Feyenoord va por él! Denzell García, la joya de Liga MX que Europa le quiere robar al América

El mercado de fichajes de verano en la Liga MX comienza a moverse y el protagonista principal viste la camiseta de los Bravos. Denzell García, el talentoso mediocampista de apenas 22 años de edad, robó las miradas de propios y extraños tras consolidarse como la máxima figura del FC Juárez. Sin embargo, la gran sorpresa del momento es que su futuro deportivo podría estar muy lejos de nuestras fronteras, ya que el Feyenoord de los Países Bajos levantó la mano con mucha fuerza para llevárselo y sumarlo a sus filas.

Denzell García en un calentamiento del FC Juárez. Mexsport

Según la información que revelaron el portal 365scores y el periodista César Luis Merlo, el nivel del jugador mexicano despertó el interés del balompié internacional de forma genuina. Su perfil táctico encaja perfectamente con lo que buscan en el Viejo Continente: un elemento sumamente joven, versátil, con gran capacidad para recuperar el balón, salida limpia desde atrás y presencia en el área rival. Estas cualidades modernas lo pusieron de inmediato en el radar de la Eredivisie, una liga experta en pulir joyas en bruto para convertirlas en estrellas mundiales.

FEYENOORD CONTINÚA SU ROMANCE CON LOS MEXICANOS

No es ningún secreto que el equipo de la ciudad de Róterdam encontró en nuestro país una mina de talento espectacular. Después del rotundo éxito que consiguieron con la contratación de Santiago Giménez, la directiva neerlandesa fijó su mirada en el mercado azteca de forma permanente. El "Bebote" abrió una puerta gigantesca que hoy beneficia a la nueva generación de prospectos, y la escuadra europea confía plenamente en que Denzell cuenta con la mentalidad necesaria para brillar al más alto nivel competitivo.

Santiago Gimenez con el Feyenoord. REUTERS

Pero el mediocampista fronterizo no es el único en esa selecta lista de deseos internacional. El conjunto de los Países Bajos también dio seguimiento cercano a otros talentos nacionales como Ozziel Herrera, Erik Lira y Gilberto Mora. No obstante, la tremenda polivalencia del elemento de Juárez lo colocó un paso adelante en las preferencias. Además, el factor económico resulta bastante atractivo para los visores europeos, pues su carta rondaría apenas entre los 3.5 y 4.5 millones de euros, una cifra sumamente accesible que representa una inversión inteligente para un club que suele exportar a sus figuras por sumas estratosféricas.

LA PELEA MILLONARIA CONTRA AMÉRICA Y MONTERREY

El gran obstáculo para que se concrete el sueño europeo radica en el tremendo poderío económico de la Liga MX. Antes de que apareciera el fuerte interés desde Holanda, dos gigantes nacionales ya preparaban la chequera para seducir a la directiva chihuahuense. Por un lado, las Águilas del América buscan desesperadamente rejuvenecer su medio sector y sumar a un futbolista capaz de cubrir la lateral derecha con total solvencia ante cualquier emergencia.

Denzell García gritando en un partido de Liga MX. Mexsport

Por otra parte, los Rayados de Monterrey ven en el contención la pieza ideal para inyectar sangre nueva y estabilidad a su millonaria plantilla, especialmente tras el amargo y decepcionante torneo Clausura 2026 que entregaron. Ambas instituciones regia y capitalina tienen el presupuesto suficiente para tentar al juvenil con sueldos exorbitantes y proyectos inmediatos.

Ahora, la decisión final recae en las oficinas del FC Juárez y en el entorno del propio jugador. Tendrán que elegir entre asegurar el futuro financiero aceptando una jugosa oferta local para quedarse en México, o apostar por la gloria deportiva, armar las maletas y cruzar el charco para continuar con la invasión azteca en el exigente futbol de los Países Bajos. La moneda está en el aire y todo dependerá del proyecto que más logre convencerlo.