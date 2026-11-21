Los cambios en la unidad de potencia del W17 de Kimi Antonelli le dieron resultados en el trazado de Las Vegas, pues el nuevo turbocompresor desempeñó un papel importante en la última recta del tercer sector del circuito estadunidense.

De igual forma, la puesta a punto del Mercedes del italiano le permitió exprimir al máximo una loable velocidad punta. Sin embargo, fue en el último tramo del circuito donde consiguió arrebatarle la pole position a Max Verstappen, con una diferencia de dos décimas de segundo.

Asimismo, la baja temperatura en el asfalto complicó la preparación de los neumáticos C5 de Pirelli para los intentos cronometrados, pues llevarlos a su ventana óptima de funcionamiento representó uno de los mayores desafíos de la calificación. Sin embargo, Antonelli consiguió gestionar la adherencia y encontrar el límite del W17 cuando más lo necesitaba.

Aunque no he conseguido hacer funcionar los neumáticos al principio, no me he sentido bien con el coche y al final el frenado era muy largo. Me estaba costando hacer las frenadas”, aseguró en la entrevista oficial de la F1 al término de la sesión.

Pese a que su ritmo no fue el más destacado en los sectores 1 y 2 del circuito de Las Vegas, Antonelli encontró en su último intento a Arvin Lindblad, piloto de Racing Bulls, quien se convirtió en su principal aliado al proporcionarle un rebufo que potenció su rendimiento en el último sector, aunado al beneficio de su nuevo turbocompresor.

Estábamos todos apretadísimos, parecían esas sesiones de las de antes. Pero sí, una buena calificación para mí… En general ha sido muy inesperado y esa última vuelta creo que [inaudible], porque empezamos con el coche delante, pero es tan fuerte aquí que he podido recuperar y conseguir la pole”.

El campeón deberá cumplir con su castigo

Antonelli jugó sus cartas en Las Vegas y se llevó el premio mayor: la primera fila. Sin embargo, no podrá ocupar el primer cajón de la parrilla, pues deberá cumplir la penalización impuesta por la FIA tras exceder el límite de cambios permitidos en su unidad de potencia, por lo que arrancará desde la sexta posición.

El neerlandés quedó a dos décimas del registro que le dio la primera posición a Antonelli. reuters

Kimi confía en el ritmo del W17 para remontar

El piloto de Mercedes destacó las buenas sensaciones que encontró en el ritmo de carrera y consideró que su monoplaza tiene potencial para competir por el primer puesto en el circuito callejero de Las Vegas.