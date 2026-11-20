El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli sorprendió al registrar el tiempo más rápido en la sesión de calificación del Gran Premio de Las Vegas 2026 al detener el cronómetro en 1m33.893s durante un dramático cierre de la Q3; sin embargo, deberá cumplir una penalización pendiente de cinco posiciones en la parrilla que lo relegará al sexto cajón, cediendo así la pole position a Max Verstappen.

Con el castigo aplicado al campeón del mundo, el neerlandés de Red Bull heredó la primera posición de salida tras haber marcado un registro de 1m34.151s. Detrás de Verstappen partirá el británico George Russell, quien originalmente concluyó tercero pero avanzó al segundo puesto para completar la primera fila. El top cinco definitivo para la largada quedó conformado por Lando Norris en la tercera plaza, Isack Hadjar en cuarto y Arvid Lindblad en el quinto sitio.

La jornada clasificatoria estuvo marcada por el dominio inicial de las flechas plateadas en la Q1 y una Q2 repleta de sorpresas en la que quedaron eliminados los dos Ferrari de Charles Leclerc (11°) y Lewis Hamilton (12°).

¿En qué posición arrancará Checo Pérez en el GP de Las Vegas?

El piloto mexicano Sergio Pérez no logró superar el primer corte de eliminación y se ubicó en la posición 18 en el circuito callejero de Nevada. Sin embargo, sanciones sobre pilotos como Carlos Sainz y Oscar Piastri le permitirán arrancar desde la posición 16 de la competencia.

El mexicano señaló que existía una posibilidad de avanzar a la Q2, sin embargo, la falta de rebufo por parte de Valtteri Bottas, en un descuido operativo de Cadillac, le restó esa chance dado que por velocidad punta no tenía el potencial para pelear ante los Audi o el Haas del brasileño Rafael Camara.

¿A qué hora será la carrera del GP de Las Vegas 2026 de F1?

La carrera se disputará este sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.