Conoce a los 60 jugadores que Rafa Márquez tiene en mente, aunque los mundialistas llevan mano

Rafael Márquéz inicia su etapa como entrenador adherido al mismo sistema de ver a muchos jugadores. En su presentación aseguró que tenía en mente a 60, pero esta lista puede expandisrse a unos 10 jugadores más entre juveniles de la sub 20 y alguno que otro que destaque.

Su debut será el 26 de septiembre frente a Colombia y tres días después se topará con Perú, en partidos dentro de Fecha FIFA en Estados Unidos, con dos selecciones que están en transición de igual manera.

Colombia recibió el anuncio de que James Rodríguez concluyó su etapa como seleccionado, mientras con Perú, que dirige el brasileño Mano Menezes, la novedad será la incursión de Christian Cueva, jugador de Sport Boys quien regresaría por su buen desempeño.

¿Qué jugadores quiere Rafael Márquez?

En tanto, en México Rafa Márquez y su cuerpo técnico se esmeran en buscar a 24 jugadores para viajar a Estados Unidos en unos días. Lo único claro, es que la base de jugadores mundialistas que participaron con buenos dividendos serán los que lleven ventaja. El resto tiene que ir incrustándose en el equipo.

Rafael Márquez y Andrés Guardado en la cancha del Estadio Banorte previo a partido de leyendas entre México y Brasil. Mexsport

Porteros

En la portería hay cinco nombres que se barajan, pero Rafa Márquez confía en darle espacio a Raúl Rangel y el siguiente juego a Carlos Acevedo.

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Defensas

La idea es mantener una linea de cuatro defensas con los pilares Johan Vásquez y César Montes y recuperar a jugadores como Rodrigo Huescas.

Jorge Sánchez

Jorge Sánchez es de los fuertes para Rafael Márquez. Mexsport

Jesús Gallardo

Rodrigo Huescas

Kevin Álvarez

Richard Ledezma

Rodrigo López

César Montes

Israel Reyes

Edson Álvarez

Diego Campillo

Erick Aguirre

Johan Vásquez

Jesús Orozco Chiquete

Eduardo Águila

Edson Álvarez

Everardo López

José Castillo

Mateo Chávez

Brian Hernández

Omar Campos.

Jeremy Márquez

Mediocampistas

En medio campo la situación es clara, Erik Lira se mantiene como inamovible y se quiere presionar más a Gil Mora para que despliegue su juego. Las sorpresa puede ser Charly Rodríguez si juega más.

Gil Mora sigue destacando con su desempeño individual, pero tiene que tomar la titularidad en selección. Joshua Hernandez/Mexsport

Hugo Camberos

Víctor Guzmán

Erick Sánchez

Orbelín Pineda

Brian González

Denzell García

Carlos Rodríguez

Jesús Angulo

Elias Carrillo

Elias Montiel

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Alexis Gutiérrez

Luis Romo

Obed Vargas

Omar Govea

Alan Cervantes

Gil Mora

Iván Tona

Luis Chávez

Delanteros

El ataque sigue siendo de los tres mundialistas, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado, pero Márquez querrá probar a nuevos jugadores como Alexis Vega, Armando González y Diego Lainez.

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Sandoval festeja su doblete ante los Pumas, es una de las grandes sorpresas dle semestre. Mexsport

Diego Lainez

Raúl Jiménez

Santiago Gimenez

Armando González

Germán Berterame

Guillermo Martínez

Ricardo Marín

Jonathan Ozziel

Alexis Vega

César Huerta

Kevin Castañeda

Efraín Álvarez

Isaías Violante

Julián Quiñones