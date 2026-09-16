Conoce a los 60 jugadores que Rafa Márquez tiene en mente, aunque los mundialistas llevan mano
Para su debut en la Fecha FIFA de fin de mes, pondrá con los que trabajó en el Mundial y poco a poco irá metiendo nuevos. Por lo pronto no estarán Julián Quiñones ni Edson Álvarez.
Rafael Márquéz inicia su etapa como entrenador adherido al mismo sistema de ver a muchos jugadores. En su presentación aseguró que tenía en mente a 60, pero esta lista puede expandisrse a unos 10 jugadores más entre juveniles de la sub 20 y alguno que otro que destaque.
Su debut será el 26 de septiembre frente a Colombia y tres días después se topará con Perú, en partidos dentro de Fecha FIFA en Estados Unidos, con dos selecciones que están en transición de igual manera.
Colombia recibió el anuncio de que James Rodríguez concluyó su etapa como seleccionado, mientras con Perú, que dirige el brasileño Mano Menezes, la novedad será la incursión de Christian Cueva, jugador de Sport Boys quien regresaría por su buen desempeño.
¿Qué jugadores quiere Rafael Márquez?
En tanto, en México Rafa Márquez y su cuerpo técnico se esmeran en buscar a 24 jugadores para viajar a Estados Unidos en unos días. Lo único claro, es que la base de jugadores mundialistas que participaron con buenos dividendos serán los que lleven ventaja. El resto tiene que ir incrustándose en el equipo.
Porteros
En la portería hay cinco nombres que se barajan, pero Rafa Márquez confía en darle espacio a Raúl Rangel y el siguiente juego a Carlos Acevedo.
Raúl Rangel
Carlos Acevedo
Carlos Moreno
Defensas
La idea es mantener una linea de cuatro defensas con los pilares Johan Vásquez y César Montes y recuperar a jugadores como Rodrigo Huescas.
Jorge Sánchez
Jesús Gallardo
Rodrigo Huescas
Kevin Álvarez
Richard Ledezma
César Montes
Israel Reyes
Edson Álvarez
Diego Campillo
Erick Aguirre
Johan Vásquez
Jesús Orozco Chiquete
Eduardo Águila
Edson Álvarez
Everardo López
José Castillo
Mateo Chávez
Brian Hernández
Omar Campos.
Jeremy Márquez
Mediocampistas
En medio campo la situación es clara, Erik Lira se mantiene como inamovible y se quiere presionar más a Gil Mora para que despliegue su juego. Las sorpresa puede ser Charly Rodríguez si juega más.
Hugo Camberos
Víctor Guzmán
Erick Sánchez
Orbelín Pineda
Brian González
Denzell García
Carlos Rodríguez
Jesús Angulo
Elias Carrillo
Elias Montiel
Álvaro Fidalgo
Erik Lira
Alexis Gutiérrez
Luis Romo
Obed Vargas
Omar Govea
Alan Cervantes
Gil Mora
Iván Tona
Luis Chávez
Delanteros
El ataque sigue siendo de los tres mundialistas, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado, pero Márquez querrá probar a nuevos jugadores como Alexis Vega, Armando González y Diego Lainez.
Roberto Alvarado
Santiago Sandoval
Diego Lainez
Raúl Jiménez
Santiago Gimenez
Armando González
Germán Berterame
Guillermo Martínez
Ricardo Marín
Jonathan Ozziel
Alexis Vega
César Huerta
Kevin Castañeda
Efraín Álvarez
Isaías Violante
Julián Quiñones