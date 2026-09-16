Armando 'Hormiga' González conduce la remontada del Olympiacos en la Europa League 

Armando González confirma su buen momento con el Olympiacos, al debutar en la UEFA Europa League y marcar el tanto con el que su equipo se encaminó a la remontada frente al Jagiellonia Białystok de Polonia (2-1), en el Estadio Georgios Karaiskakis.

'La Hormiga' González fue titular, jugó 62 minutos y fue vital para el arranque de temporada 2026-2027 en la Europa League. Su olfato goleador marcó la diferencia en un momento crítico para el conjunto griego tras sufrir el 0-1.

El primer gol de la noche en el Georgios Karaiskakis se derivó por un error del guardameta Stefan Ortega, al entregar el balón al rival en una salida. A pase corto de Nik Prelec al costado izquierdo, Kajetan Szmyt fulminó las redes con un potente disparo (19').

Sin embargo, el Olympiacos supo responder a la presión, pese al nerviosismo que perduró en su defensa. Pero con 'la Hormiga' González al acecho, el gol era inevitable antes de irse al descanso.

Al minuto 41, el mexicano probó con un disparo que buscaba el ángulo superior derecho. El portero Sławomir Abramowicz voló espectacular, para desviarlo a tiro de esquina.

Armando González se quitó la espina previa en la jugada inmediata. Atento en el área chica, el ex de las Chivas aprovechó un rebote que empujó a las redes para el empate parcial 1-1.

El tanto representó para el futbolista mexicano el cuarto con la camiseta del Olympicos, el primero en Europa League; los tres goles anteriores los hizo en la Copa de Grecia, por lo que deja en la bandeja de pendientes su estreno goleador en la Liga de Grecia.

Para la segunda mitad, Armando González se perdió entre el juego aéreo y su salida fue decidida por el estratega Imanol Alguacil, al minuto 62. El lugar del mexicano lo tomó otra de las incorporaciones del conjunto griego, Roman Yaremchuk.

El movimiento le dio la razón al entrenador del Olympicos, una vez que el ucraniano marcó diferencia con el 2-1, al rematar de cabeza (83'), luego de un centro que sirvió Freuler desde sector derecho.

¿Cuándo vuelve a jugar 'la Hormiga' González?

De este modo, el Olympiacos logra un buen arranque en la temporada de la UEFA Europa League, con sus primeros tres puntos con picante mexicano.

El próximo juego del Olympiacos y Armando ‘la Hormiga’ González será el domingo 20 de septiembre, de visita al Levadiakos, en actividad de grupo de la Super Liga de Grecia.

Respecto a la Europa League, el segundo partido para el Olympiacos será hasta el jueves 15 de octubre, en la visita que Armando González y compañía le hagan al Marsella francés.