Tom Flores bendice a Mendoza para portar el número 15: El pasado de Raiders abraza su futuro

La voz al otro lado del teléfono era fuerte y emocionada. Tom Flores, de 89 años, exentrenador de Las Vegas Raiders en el Salón de la Fama de la NFL y primer mariscal de campo en la historia de la franquicia, tenía algo que decir. Fernando Mendoza había expresado públicamente sus dudas sobre si había "ganado el derecho" de portar el número 15 con la plata y negro, los mismos dígitos que Flores utilizó en los primeros años de la AFL. El legendario coach aclaró la garganta y respondió sin titubeos.

"Merece mi bendición", dijo Flores. "Porque si él no es lo auténtico, no sé qué diablos estoy haciendo. Es perfecto. Puede hacer cada pase. Puede hacer las jugadas. ¿Qué no puede hacer? Lo hace todo. Es divertido verlo jugar. Además, es un chico guapo. Como yo”, dijo Flores.

Cuando el columnista de los Raiders, Paul Gutierrez, le transmitió las palabras de Flores a Mendoza durante su gira por las instalaciones del equipo en Las Vegas (un día después de ser elegido con el primer pick global del Draft 2026 de la NFL) el joven mariscal de 22 años respondió con la seriedad que lo caracteriza, y con un destello de humor.

Es más guapo que yo", bromeó Mendoza. "Pero habla del testamento de que una vez Raider, siempre Raider. Estoy tan bendecido de ser parte de esta organización. No puedo agradecerle lo suficiente. Tuve una buena carrera universitaria; no he hecho nada en la NFL. Así que para él, una leyenda, darme permiso de portar el número 15 y representar a la Raider Nation, a la plata y negro y a él, todo en uno, es una bendición eterna. Cada día voy a tener un compromiso con la excelencia para asegurarme de que puedo estar a la altura de ese estándar."

Mendoza es el quinto ganador del Trofeo Heisman en ser seleccionado por los Raiders, uniéndose a Marcus Allen (1982), Bo Jackson (1987), Tim Brown (1988) y Charles Woodson (1998). También se unirá a la historia como el undécimo ganador del Heisman en jugar para la franquicia cuando dispute su primer partido de temporada regular.

El peso cultural del momento no se escapó a nadie en Las Vegas. Jim Plunkett, también presente en la bienvenida al novato, fue el último quarterback latino elegido primero en el Draft, cuando los New England Patriots lo seleccionaron en 1971. Han pasado 55 años.

Es importante para la comunidad hispana", declaró Plunkett. "Estoy muy orgulloso de Fernando. En el pasado, los hispanos no crecíamos tan alto, así que era difícil para un quarterback hispano triunfar en la NFL. Pero ahora somos más grandes y más fuertes y nos involucramos más en el deporte."

Mendoza se une a Joe Burrow y Cam Newton como los únicos jugadores en la era del Draft en ganar el Trofeo Heisman, el campeonato nacional y ser elegidos número uno en el Draft siguiente. El cubano-americano nacido en Boston y criado en Miami no asistió al Draft en Pittsburgh; siguió el anuncio en Coral Gables, Florida, rodeado de su familia. Cuando el comisionado Roger Goodell pronunció su nombre, sonrió ampliamente y se fundió en un largo abrazo con su madre.

Durante la temporada 2025 con Indiana, Mendoza completó el 72 por ciento de sus pases para 3,535 yardas y 41 touchdowns, con solo seis intercepciones, guiando a los Hoosiers a su primer campeonato nacional de la historia con un récord perfecto de 16-0. En los playoffs universitarios registró una relación de ocho touchdowns y cero intercepciones. Fuera del campo, es descrito por quienes lo conocen como un autodeclarado nerd, pensador reflexivo y graduado en administración de empresas que lidera con el ejemplo.

El gerente general John Spytek lo resumió así la noche del Draft: "Es simplemente una gran persona. Criado de la manera correcta, gran familia. Se trata de su equipo. Se trata de ganar. Se trata de hacer lo correcto, de ser responsable con toda la organización."

"Es un privilegio que él use mi número", cerró Flores. "Me gustaría verlo practicar."