Aclaran por qué se abrió un socavón cerca del Estadio Azteca, en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua descartó que el socavón que se abrió en Circuito Azteca, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, provenga de la obra recién realizada en la zona del Estadio Azteca, en la Ciudad de México (CDMX).

Aseguró que la oquedad se originó por una fuga en la tubería de drenaje, que provocó el reblandecimiento del terreno.

La dependencia aseguró que ya se iniciaron los trabajos de reparación y se comprometió a concluir inmediatamente.

Socavón frente al Estadio Azteca

Socavón frente al Estadio Azteca. Especial

El socavón se ubica frente al Estadio Azteca, en una zona de reciente intervención rumbo al Mundial. Se abrió el jueves, al paso de un camión repartidor de refrescos, cuya llanta trasera izquierda quedó atorada durante más de una hora.

La Secretaría informó que este viernes personal operativo inició los trabajos de restitución de la tubería de 45 centímetros de diámetro en Circuito Estadio Azteca esquina San Benito, y aseguró que los trabajos quedarán concluidos inmediatamente.

En la zona se realiza la sustitución de 9 metros de tubería, luego de que personal operativo de la Secretaría realizó el desazolve de la red de drenaje.

Además, la dependencia precisó que continúa con la evaluación del resto de la infraestructura con equipo de videoinspección y maquinaria especializada.

Con ello se busca descartar afectaciones o filtraciones y asegurar el correcto funcionamiento de la red más antigua.

Piden respetar señalizaciones

En una tarjeta informativa, la Seguiagua pidió a la población comprensión por los inconvenientes que pudiera generar la obra y pidió respetar las señalizaciones.

Su colaboración y apoyo son fundamentales para ejecutar las labores con mayor eficiencia”, concluyó.

*mvg*