El Estadio Azteca se ve sorprendente con sus nuevas luces rumbo al Mundial 2026

El Estadio Azteca sigue tomando forma y ahora ya se pueden apreciar las luces led que figuran en el interior del inmueble, que le dan un colorido rojo, cuando faltan más de 90 días para que inicie el Mundial 2026, con el partido entre México y Sudáfrica.

Las luces led aparecen a la mitad del Estadio Azteca, que combinan con los asientos en las gradas en la parte baja y con los colores del banco que lo patrocina. Son dos líneas, aunque en una de ellas todavía no está colocada al cien por ciento, pero hace ver una atmósfera distinta, con toques de modernidad.

En otro video de hace unos días, se pudo apreciar cómo el césped híbrido ya se encuentra listos para recibir el partido entre México y Portugal a finales del mes de marzo, aunque la presencia de Cristiano Ronaldo está en duda, debido a la lesión que arrastra y que lo llevó a dejar a Arabia Saudita para ir a España para su rehabilitación.

Este viernes, Santiago Baños, presidente Deportivo del América, manifestó que las remodelaciones en el Estadio Azteca van por buen camino, a pesar de las dudas que ha generado y afirmó que el inmueble estará listo para el próximo 28 de marzo, para el partido amistoso.

“El tema del estadio, hasta donde tengo entendido, va por buen camino. Estará listo para el partido del 28. La última vez que tuve la oportunidad de ir, la verdad que me dejó emocionado e impactado de las mejoras”, señaló en conferencia de prensa.

El Estadio Azteca también ya cuenta con una pantalla led gigante instalada, así como algunas butacas nuevas en color rojo, blanco y gris. También ya cuenta con un techo con iluminación led multicolor.