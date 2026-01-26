FC Juárez entrena bajo nieve previo a recibir a Cruz Azul

Previo a disputar la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX, FC Juárez entrenó bajo la nieve a días de recibir a Cruz Azul, con el objetivo de imponer condiciones y regresar entre los 8 mejores, para buscar un sitio en la Liguilla.

Tras la suspensión del torneo mexicano por los partidos del Tri (que ganó 1-0 a Panamá y Bolivia), la actividad regresará a las canchas del balompié azteca con duelos que podrían contar con factores externos, el clima, uno de ellos.

Dentro de las instalaciones en donde los Bravos llevan a cabo cada uno de sus entrenamientos, la nieve se hizo presente, momento que compartieron en redes sociales debido a la rareza de este acontecimiento, mismo que muy pocos equipos de Liga MX pueden presumir:

De igual manera, los jugadores se unieron con bolas de nieve para finalizar la sesión de entrenamiento y poner la puesta a punto para el duelo ante La Máquina de Nicolás Larcamón que, pese a no convencer, se mantiene entre las primeras posiciones del presente Clausura 2026.

Un lustro sin ganar en la frontera para Cruz Azul

La última ocasión en la que se midieron, Cruz Azul logró imponer condiciones por marcador de 3-2, compromiso que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario, y en el que José Paradela se convirtió en héroe al anotar el tanto que representó la victoria y los tres puntos para los capitalinos, sin embargo, la historia es diferente cuando se miden en el Olímpico Benito Juárez.

Estos son los últimos antecedentes entre FC Juárez y Cruz Azul en la Liga MX en la frontera de país; jamás se han enfrentado en Liguilla:

Clausura 2025 / FC Juárez 1-0 Cruz Azul – Jornada 2, sábado 18 de enero de 2025.

Clausura 2024 / FC Juárez 0-0 Cruz Azul – Jornada 2, viernes 19 de enero de 2024.

Apertura 2022 / FC Juárez 2-2 Cruz Azul – Jornada 12, viernes 2 de septiembre de 2022.

Apertura 2021 / FC Juárez 2-1 Cruz Azul – Jornada 8, viernes 10 de septiembre de 2021.

Guard1anes 2021 / FC Juárez 0-1 Cruz Azul – Jornada 13, viernes 2 de abril de 2021.

BFG