Los fans de los Cowboys se enfurecen después de que Jerry Jones aprobara un cambio importante en el AT&T Stadium

La Copa del Mundo 2026 logró algo que los Cowboys de Dallas llevaban años pidiendo sin éxito. Jerry Jones finalmente aceptó bloquear la luz solar que entra al AT&T Stadium, aunque la medida será exclusivamente para los partidos de la justa de futbol.

La decisión provocó molestia entre aficionados y jugadores del equipo texano, quienes durante años reclamaron que el sol ponía en riesgo jugadas y afectaba la visibilidad dentro del estadio.

El estadio de Arlington será una de las sedes principales del Mundial 2026. Albergará nueve encuentros, incluidos partidos de eliminación directa y una semifinal.

Con temperaturas que podrían superar los 32 grados centígrados durante el verano texano, FIFA autorizó la instalación de cortinas opacas para reducir el impacto del calor y la intensa entrada de luz por las ventanas occidentales del inmueble.

El partido entre Japón y Suecia, programado para el 25 de junio a las 18:00 horas, será uno de los encuentros que se jugarán con el sistema de bloqueo solar activado.

La medida abrió una vieja herida entre los seguidores de los Cowboys. Durante años, la franquicia minimizó las críticas pese a que varios receptores del equipo reconocieron públicamente haber perdido balones por culpa del reflejo solar.

Las frases de Jerry Jones

En 2024, tras una jugada fallida de CeeDee Lamb contra Filadelfia, Jones rechazó cualquier posibilidad de instalar cortinas permanentes.

Sabemos dónde va a estar el maldito sol”, respondió molesto ante periodistas.

Incluso ironizó con derribar el estadio antes que modificarlo.

Las declaraciones envejecieron mal. Ahora, la aprobación de las cortinas para FIFA fue interpretada como una contradicción directa de años de resistencia pública.

Las críticas crecieron todavía más porque Jones también aceptó colocar césped natural temporal para el Mundial, pese a que los Cowboys continúan jugando sobre superficie artificial.

Panorámica del AT&T Stadium de Arlington.

La FIFA exige pasto natural en todos los estadios mundialistas, una norma que no aplica en la NFL.

Los aficionados de Cowboys explotan en redes

La reacción de los aficionados fue inmediata. Muchos señalaron que el propietario parece más dispuesto a adaptar el estadio para un torneo de un mes que para su propia franquicia.

En redes sociales se multiplicaron mensajes cuestionando que las necesidades de FIFA sí fueran prioridad, mientras los reclamos de jugadores y seguidores de Dallas fueron ignorados durante años.

La discusión volvió a colocar bajo presión a Jones, uno de los dueños más influyentes y polémicos del deporte estadounidense.

Porque en Arlington el problema nunca fue descubrir dónde estaba el sol. El problema era decidir cuándo valía la pena taparlo.