Le tronó la rodilla en Champions y se perdió el Mundial: El emotivo regreso de Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas reapareció en las gradas para apoyar al FC Copenhague en su visita al equipo del Brøndby en la Superliga danesa. Se sentó cerca de la porra de animación de su equipo, que de inmediato lo reconoció y le brindó gritos de apoyo coreando su apellido, pues estaba ahí como uno más, después de que hace ocho meses sufrió una severa lesión que puso fin a su temporada.

Huescas asistió al Brøndby Stadium para presenciar la victoria de su equipo por 2-0 en tiempo extra en el último partido de la temporada. En redes sociales, las imágenes del lateral mexicano se hicieron virales luego de escuchar los gritos con su apellido después de padecer la lesión que le arrancaría hasta la oportunidad de jugar en el Mundial.

La noche que la rodilla tronó en Champions

El origen de todo se remonta al 2 de octubre de 2025. Durante el minuto 13 de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League, en el duelo entre el Copenhague y el FK Qarabağ de Bakú, Huescas intentó un encare en el sector derecho. Su pierna se enganchó con el césped y el resultado fue una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El partido, que terminó 2-0 a favor del equipo azerbaiyano, quedó en segundo plano.

El propio jugador relató en una entrevista para las redes de su club, el instante exacto de la lesión: Sintió cómo la articulación tronó de forma antinatural y supo de inmediato que el panorama era sombrío.

El técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, confirmó al día siguiente la gravedad del diagnóstico y la baja por el resto de la temporada, con un mensaje que también apuntaba al golpe más profundo: Huescas había cifrado sus esperanzas en disputar el Mundial 2026 como local en México, y esa posibilidad quedó prácticamente descartada de un plumazo.

Rodrigo Huescas padeció la lesión que puso fin a su temporada a principios de octubre. Imagen de video

La operación, el gimnasio y el regreso al pasto

Lo que vino después fue un proceso largo y exigente. Su paso obligado por el quirófano y los extenuantes meses de fisioterapia fueron la moneda de cambio para volver a pensar en jugar futbol al más alto nivel.

Durante los primeros meses de 2026, Huescas retomó ejercicios individuales, trabajos de movilidad y fortalecimiento, y después pasó a rutinas más exigentes para recuperar estabilidad, resistencia y confianza en la rodilla.

En abril pasado, medios daneses difundieron imágenes del mexicano caminando sobre el césped con ánimo positivo, el primer contacto real con el campo tras la intervención. El propio Huescas había anticipado su determinación en declaraciones a su club. "Regresaré a la Selección, regresaré al Copenhague y regresaré mucho más fuerte que antes."

Antes de la lesión, Huescas acumulaba 55 partidos oficiales con el Copenhague desde su llegada en julio de 2024, con tres goles y siete asistencias, en una progresión que lo posicionaba como opción real para Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo. La lesión cerró esa puerta para esta edición.

El Mundial arranca el 11 de junio sin él en la convocatoria, pero el joven lateral mexicano ya está de pie en las gradas, mirando el campo donde volverá.