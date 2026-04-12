Falló el audio en el ‘show’ del América – Cruz Azul

El primer tiempo del América – Cruz Azul finalizó con gran ritmo, tras el 1-1 que consiguieron los dirigidos por Nicolás Larcamón en tiempo de compensación. Enseguida, el ganador de un Grammy, Lasso, se hizo presente en el “show” del medio tiempo, pero el audio falló, lo que causó molestia entre los aficionados que se dieron cita al Estadio Banorte.

Cuando el músico y cantautor venezolano se encontraba interpretando el tema “Ojos Marrones”, el audio empezó a fallar, la canción se escuchó “entrecortada” y los aficionados empezaron a abuchear.

El mensaje que apareció en el Estadio Banorte antes del inicio del partido entre América y Cruz Azul Mexsport

Lasso ha ganado diversos discos de platino en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. También fue nominado a Premios Lo Nuestro, y Juventud.

Para el segundo tiempo, América y Cruz Azul intentaron obtener la victoria, pero la contundencia no fue su mejor aliada.

Patricio Salas adelantó al América con un gran remate de cabeza y asistencia de Alejandro Zendejas al 16’.

Por su parte, Cruz Azul empató al 40+2’, con un remate con el estómago de Omar Campos, que tuvo un festejo emotivo, debido a que sus manos apuntaron al cielo, en memoria de su abuelo que recién falleció.

Omar Campos tuvo un emotivo festejo al dedicarle su gol a su abuelo que recién falleció Mexsport

Los dirigidos por Nicolás Larcamón llegaron a 28 unidades para recuperar el subliderato, que minutos antes el Pachuca había estado en esa posición. Por su parte, el América subió a 19 unidades para ubicarse en la séptima posición.