Por dónde ver Querétaro vs Juárez, el duelo pendiente de la Jornada 7

El duelo pendiente entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez llega en un momento mucho más sensible del Clausura 2026 que cuando estaba originalmente programado el 22 de febrero.

Con la tabla completamente abierta, ahora varios equipos estarán atentos a lo que ocurra en la Corregidora, en un partido que puede alterar el cierre del torneo.

A diferencia de cuando debió jugarse, este encuentro se instala como un cruce con impacto directo en la zona de liguilla, en un torneo donde solo Chivas tiene asegurado su boleto y el resto sigue en la pelea.

Con 4 jornadas por delante, el margen de error es mínimo y este compromiso representa una oportunidad inmediata para mover posiciones, sobre todo para los Bravos, que llegan con 15 puntos y la posibilidad de meterse de lleno a zona de clasificación.

Un triunfo de Juárez los catapultaría hasta el octavo lugar, metiéndose a liguilla y desplazando a Tigres, en un movimiento que también alteraría la proyección de equipos como América, Atlas, Necaxa y León.

Del otro lado, Querétaro, que suma 11 unidades, encara el partido con la necesidad de mantenerse con vida. Una victoria lo pondría con 14 puntos, a solo 3 de la zona de clasificación, en un cierre donde cualquier resultado puede cambiar el panorama.

El empate también movería piezas. Juárez alcanzaría la décima posición, superando a Xolos y León, mientras que los Gallos seguirían fuera de los puestos de acceso, con un margen cada vez más reducido.

El impacto de este resultado no se limita a sus protagonistas. Equipos como Rayados de Monterreytambién están involucrados de forma indirecta, ya que una combinación de resultados podría alejarlos aún más del objetivo, obligándolos a cerrar el torneo con mayor exigencia.

Además, el contexto del calendario le da todavía más peso al choque, ya que ambos equipos enfrentarán en los próximos días a rivales directos, lo que abre la puerta a una semana que puede redefinir sus aspiraciones.

El partido se disputará este martes 7 de abril en el Estadio Corregidora, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en exclusiva a través de Fox One.