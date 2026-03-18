Faitelson aceptó pelear con Cuauhtémoc Blanco, pero…

Mientras el CMB alerta sobre las peleas de influencers, Poncho de Nigris respondió a los comentarios de David Faitelson y le incitó a que se subiera al ring en un combate contra Cuauhtémoc Blanco para la segunda edición de Ring Royale. Instantes después, el periodista aceptó el desafío, pero con una condición.

Este martes, David Faitelson señaló que no tiene nada en contra de los eventos que combinan box con artistas o streamers, pero vio un problema, el tema de salud y señaló que hasta que ocurra un accidente, se acabaría.

En 2003, Cuauhtémoc Blanco le propinó un zape a David Faitelson Mexsport

“No tengo nada contra esos eventos que combinan box con artistas o streamers. Veo que Ring Royal fue éxito como lo fue ‘Supernova’ el año pasado. Es un entretenimiento. El problema tiene que ver con salud. Suben artistas que no están en un estado físico óptimo. Es peligroso. El día en que ocurra un lamentable accidente, se acabó”, publicó el periodista David Faitelson en ‘X’.

Poncho de Nigris, organizador de Ring Royale 2026, respondió a estos comentarios y le conminó a que se pusiera a entrenar para que se pudiera dar una pelea como la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, donde ganarían todos.

Hay que esperar la respuesta de Cuauhtémoc Blanco Mexsport

“Súbete con el @cuauhtemocb10 la segunda edición? Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos”, publicó.

En 2003, Cuauhtémoc Blanco le propinó un zape a David Faitelson cuando el jugador se encontraba en el vestidor y el periodista de espaldas. El momento en el Estadio Luis “Pirata” Fuente quedó captado en video. La Federación Mexicana de Futbol multó a ‘Cuau’ y el ‘10’ pidió una disculpa pública.

Instantes después, David Faitelson aceptó el desafío de pelear con 'Cuauh', pero también lo condicionó. "Querido Poncho de Nigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby... Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar".

El pasado domingo 15 de marzo, Ring Royale 2026 batió el récord de espectadores en streaming, donde alcanzó los más de 5 millones de aficionados en Youtube y superó en tendencia a la ceremonia de premiación de Los Oscar.

El evento que se realizó en la Arena Monterrey, también se transmitió por TikTok y Twitch.