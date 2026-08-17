Trump amenaza a Omán con bombardearlo si hace un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura frente a las negociaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia directa a Omán, país que participa en conversaciones con Irán para buscar una salida al conflicto y garantizar el control de una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

En declaraciones al periodista de Fox News Trey Yingst, Trump advirtió que Estados Unidos podría actuar militarmente contra Omán si considera que el país obstaculiza un eventual acuerdo con Teherán.

Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos", afirmó el mandatario estadounidense al referirse a las conversaciones que mantienen Omán e Irán en paralelo con los contactos impulsados por Washington.

La declaración eleva la tensión en torno al estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte marítimo y energético internacional, mientras Estados Unidos busca presionar a Irán para alcanzar un acuerdo.

Durante la misma conversación, Donald Trump dirigió un mensaje directo al gobierno iraní y reclamó que abandone su posición ante las negociaciones.

El presidente estadounidense sostuvo que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse", de acuerdo con el mensaje publicado por Yingst en X después de la entrevista.

Las declaraciones reflejan una estrategia de presión máxima por parte de Washington, en momentos en que distintas partes buscan evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

El papel de Omán en las negociaciones con Irán adquiere especial relevancia debido a su posición geográfica y a su participación histórica como intermediario en conflictos y conversaciones diplomáticas de la región.

Kushner intenta destrabar el plan de Trump para Gaza

La presión sobre Irán se produce mientras el gobierno de Trump también mantiene esfuerzos diplomáticos relacionados con la guerra en Gaza.

Jared Kushner, enviado y yerno del presidente estadounidense, se reunió el lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de impulsar nuevamente el plan de Trump para Gaza.

El encuentro ocurrió un día después de que Kushner participara en una reunión en El Cairo con representantes de Hamás, en un nuevo intento por reactivar las negociaciones que permanecen estancadas.

Nickolay Mladenov, enviado para Gaza de la Junta de Paz de Trump, acompañó a Kushner durante la reunión con Netanyahu, según fuentes citadas en la información.

El presidente Donald Trump. REUTERS

Netanyahu mantiene su postura sobre la retirada de Gaza

Uno de los principales obstáculos para avanzar en el plan estadounidense es la diferencia entre Washington y el gobierno de Netanyahu sobre las condiciones para una retirada israelí de Gaza.

Trump ha planteado una aplicación gradual del acuerdo, en la que las fuerzas israelíes se retirarían conforme avanzara el desarme de Hamás. El plan también contempla una "Fuerza Internacional de Estabilización", que trabajaría junto con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en el territorio.

Netanyahu, sin embargo, sostiene que el Ejército israelí solamente debe retirarse cuando Hamás y los demás grupos armados de Gaza hayan sido desarmados por completo.

Diplomáticos citados en la información consideran poco probable que Israel realice concesiones importantes sobre Gaza antes de las elecciones nacionales previstas para el 27 de octubre.