F1: Isack Hadjar protagoniza primer accidente de pretemporada 2026 (VIDEO)

Isack Hadjar protagonizó el primer accidente de la pretemporada 2026 de Fórmula 1, cerca del final del segundo día de ensayos en el circuito de Barcelona.

Para esta sesión vespertina, tanto Red Bull como Ferrari, las únicas dos escuderías en salir a pista a pesar del mal clima que persistió durante este martes en Barcelona, hicieron relevos de pilotos, teniendo a Hadjar y a Lewis Hamilton en pista, respectivamente.

Para el británico, fueron sus primeros kilómetros de la semana con el modelo SF-26, y ambos lograron rodar con neumáticos intermedios.

El francés superó los 40 giros en el trazado español, cronometrando extraoficialmente sus mejores vueltas en el rango del 1m31s.; sin embargo, fue el nuevo piloto de Red Bull Racing quien dio la nota en la última hora de actividades, al despistarse en la curva 14 y chocar fuertemente contra la barrera exterior.

Hadjar salió ileso de su RB22, el cual quedó con daños en su parte trasera. La tanda se dio por terminada.

Previamente, trascendió que Hamilton también protagonizó un despiste en la grava, aunque sin acabar en la barrera.

De este modo, Max Verstappen quedó como el más veloz de toda la jornada luego de que su registro extraoficial de 1:19.580m de lo hiciera con piso seco. Caso similar con Leclerc, quien cronometró 1:20.844m.

La tercera jornada de actividades en Barcelona, continuará es se realizará este miércoles en el que se espera mejores condiciones climáticas y el debut en pista de McLaren, bicampeón reinante de Constructores.