Red Bull y Ferrari ruedan solos en Barcelona; el resto de los equipos decide no salir al trazado

Las condiciones meteorológicas adversas tomaron el protagonismo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante el segundo día de test privados que la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 realiza esta semana y, por ahora, en la sesión del martes solo dos equipos se encuentran rodando ante la lluvia que llegó poco después de que inició la bandera verde.

Únicamente dos pilotos se aventuraron a rodar antes de que el agua hiciera impracticable el trazado: Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari). Sin embargo, el inicio no fue ideal para el tetracampeón del mundo. En su primera vuelta de instalación, Verstappen perdió el control y terminó en la grava, lo que provocó una breve bandera roja. El neerlandés regresó a los boxes.

Dado que ahora ya no existe la posibilidad de seguir el cronometraje externo del circuito, los tiempos de ambos pilotos se considera que rondaron en el 1m20s sin tener la cifra exacta durante la mañana.

Ante el pronóstico del tiempo, la mayoría de los equipos optó por no arriesgar. Mercedes canceló su participación 20 minutos antes de la bandera verde, mientras que Haas hizo lo propio poco después, justificando su decisión como una medida planificada para centrarse en el análisis de los datos recolectados el lunes. Otros equipos presentes, como Audi, Racing Bulls, Alpine y Cadillac, ni siquiera intentaron salir del garaje.

McLaren iba a intentar debutar su coche para el 2026, pero las condiciones de lluvia parecen poco propicias para que pongan su coche en pista y obtengan un beneficio real.

Aston Martin tampoco ha debutado en pista, pero se espera que el día jueves tenga su monoplaza en el circuito con Fernando Alonso y Lance Stroll.

Las escuderías pueden rodar durante tres de los cinco días reservados en el trazado español. Después de eso los siguientes test serán las pruebas en Bahréin en febrero.