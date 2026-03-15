F1 2026: Estado del campeonato después del GP de China; ¿dónde se ubica "Checo" Pérez?
George Russell y Andrea Kimi Antonelli lideran el campeonato de pilotos, esto mientras Mercedes manda en el de constructores.
La carrera de China, segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, el primer triunfo de un piloto italiano en 20 años en la máxima categoría liderando además un doblete de Mercedes donde George Russell se llevó la segunda plaza.
A pesar de cruzar la meta detrás de Antonelli, Russell se mantiene en la cima del campeonato por su victoria en Australia y el triunfo en la sprint en Shanghái, pero tiene 51 puntos contra 47 de su compañero de escudería. Ferrari se alinea como la segunda fuerza con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos separados por solo un punto.
En el campeonato de constructores, Mercedes domina con 98 puntos contra 67 de Ferrari mientras que McLaren conservó la tercera posición a pesar de que ninguno de sus dos coches tomó parte en la competencia.
Estado del campeonato de pilotos tras el GP de China 2026
POSICIÓN - PILOTO - EQUIPO - PUNTOS
- 1 - George Russell - Mercedes - 51
- 2 - Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 47
- 3 - Charles Leclerc - Ferrari - 34
- 4 - Lewis Hamilton - Ferrari - 33
- 5 - Oliver Bearman - Haas F1 Team - 17
- 6 - Lando Norris - McLaren - 15
- 7 - Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 9
- 8 - Max Verstappen - Red Bull - 8
- 9 - Liam Lawson - Racing Bulls - 8
- 10 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 4
- 11 - Isack Hadjar - Red Bull - 4
- 12 - Oscar Piastri - McLaren - 3
- 13 - Carlos Sainz - Williams - 2
- 14 - Gabriel Bortoleto - Audi - 2
- 15 - Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 1
- 16 - Esteban Ocon - Haas F1 Team - 0
- 17 - Nico Hülkenberg - Audi - 0
- 18 - Alexander Albon - Williams - 0
- 19 - Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0
- 20 - Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0
- 21 - Fernando Alonso - Aston Martin - 0
- 22 - Lance Stroll - Aston Martin - 0
Estado del campeonato de constructores tras el GP de China 2026
POSICIÓN - EQUIPO - PUNTOS
- 1 - Mercedes - 98
- 2 - Ferrari - 67
- 3 - McLaren - 18
- 4 - Haas F1 Team - 17
- 5 - Red Bull - 12
- 6 - Racing Bulls - 12
- 7 - Alpine F1 Team - 10
- 8 - Audi - 2
- 9 - Williams - 2
- 10 - Cadillac F1 Team - 0
- 11 - Aston Martin - 0