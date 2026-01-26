¡'Chestappen' vive! El gesto de Max Verstappen con 'Checo' Pérez por su cumpleaños 36

La Fórmula 1 es un deporte donde la rivalidad suele nublar las relaciones personales, pero existen excepciones que rompen el molde. En el marco del cumpleaños número 36 de Sergio 'Checo' Pérez, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, ha demostrado que el vínculo forjado en Red Bull Racing sigue intacto. A través de sus plataformas oficiales, el neerlandés dedicó un emotivo mensaje al piloto tapatío, encendiendo las redes sociales y reafirmando que la legendaria dupla denominada por los fans como 'Chestappen' está más vigente que nunca.

“Feliz cumpleaños, ‘Checo’. Nos vemos de nuevo en la parrilla este año”, escribió Verstappen, acompañando el texto con una serie de fotografías que capturan momentos de complicidad durante los años en los que dominaron juntos el gran circo. Este gesto no es menor, considerando que el mexicano se mantuvo fuera de la competencia oficial durante todo el 2025 tras tomarse un año sabático, dejando un vacío que sus seguidores lamentaron profundamente.

EL REGRESO DEL 'MINISTRO DE DEFENSA' CON CADILLAC

La felicitación de Max llega en un momento crucial para la carrera del mexicano. Este lunes, el asfalto del Circuito de Barcelona-Cataluña fue testigo del retorno oficial de Pérez a las pistas en las primeras pruebas de la temporada 2026. Sin embargo, la gran novedad es el uniforme que porta el tapatío: ahora representa al equipo debutante Cadillac, una incorporación que ha generado expectativas masivas en la máxima categoría del automovilismo.

'Checo' Pérez junto a Max Verstappen en Red Bull. Mexsport

Durante esta primera toma de contacto en Barcelona, el piloto mexicano completó un total de 11 vueltas al trazado español. A bordo de su nuevo monoplaza, Pérez registró un tiempo inicial de 1:25.974, marcando así el inicio de una era donde la marca estadounidense busca dar la sorpresa. La presencia de 'Checo' Pérez en la parrilla de 2026 no solo aporta experiencia técnica a la nueva escudería, sino que devuelve a Latinoamérica su máximo referente en el deporte motor.

'CHESTAPPEN': UNA AMISTAD QUE TRASCIENDE LAS PISTAS

La relación entre ambos pilotos siempre ha sido un tema de conversación. Fue el propio Sergio Pérez quien reveló recientemente que Max Verstappen fue la primera persona en contactarlo para felicitarlo cuando se confirmó su regreso con Cadillac. Este nivel de camaradería desmiente los rumores de fricciones que surgieron en el pasado y resalta el respeto mutuo entre dos de los competidores más feroces del automovilismo actual.

'Checo' Pérez y Max Verstappen en el podio. Mexsport

Para los aficionados, ver este intercambio de mensajes es un aliciente extra para la temporada 2026. El hecho de que Verstappen mencione el reencuentro en la parrilla anticipa batallas épicas, pero bajo un marco de respeto que pocos compañeros de equipo logran mantener tras una separación. Con el Gran Premio inaugural en el horizonte, la historia de 'Chestappen' entra en un nuevo capítulo donde, aunque porten colores distintos, la admiración mutua seguirá siendo parte del espectáculo.