McLaren explica el desastre que dejó fuera a Norris y Piastri antes del arranque en China

McLaren aspiraba a tratar de pelear por el podio del Gran Premio de China 2026 contra Ferrari, pero en cambio sus dos pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri, tuvieron que ver la competencia desde los boxes luego de que ambos coches no pudieron arrancar el domingo en Shanghái por fallos eléctricos en sus unidades de potencia.

Norris, quien debía largar sexto, ni siquiera pudo salir del garaje durante los preparativos previos. Por su parte, Piastri alcanzó a posicionarse en la parrilla, pero fue retirado de emergencia por sus mecánicos apenas unos minutos antes de la vuelta de formación cuando se detectó un problema.

A pesar de que ambos abandonos ocurrieron por problemas eléctricos, el equipo de Woking aclaró que no se trató de un defecto compartido, sino de dos incidentes aislados que colapsaron al mismo tiempo.

“Tras las investigaciones sobre los problemas en cada auto, se determinó que fueron dos problemas eléctricos diferentes en el lado de la unidad de potencia los que causaron el doble abandono el día de hoy”, informó el equipo mediante un comunicado oficial.

Con la mira en Japón La frustración es evidente en el equipo naranja, que partía como el "mejor del resto" detrás de Mercedes y Ferrari. A pesar de no sumar un solo punto en Shanghái, la ventaja acumulada en las primeras fechas les permite mantenerse en la tercera posición del campeonato de constructores por detrás de Mercedes y de Ferrari.

“Somos corredores y, naturalmente, estamos devastados por no haber podido competir, pero seguiremos trabajando juntos como uno solo mientras miramos hacia Japón”, concluyó el equipo.

Para Oscar Piastri la temporada 2026 ha tenido un arranque complicado luego de que no ha rodado un solo kilómetro en carrera el domingo. En Australia sufrió un choque durante la vuelta de formación, lo que le obligó a retirarse de la competencia.