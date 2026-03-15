'Checo' Pérez asume la culpa por el incidente con Bottas en China: “Vi el hueco y fui por ello”

Para Sergio Pérez, el Gran Premio de China se caracterizó por un incidente con Valtteri Bottas, varios problemas de potencia y una expresión por radio que se hizo viral.

De cualquier modo, el mexicano volvió a ver la bandera a cuadros este domingo en Shanghái, haciéndolo en la posición 15, mientras continúa el desarrollo y la recopilación de datos para el equipo más nuevo de la Fórmula 1.

Además, su coequipero finlandés vio la bandera a cuadros en el puesto 13 pese a la colisión que ambos protagonizaron en el primer giro del recorrido, siendo una maniobra por la cual asumió su responsabilidad, afirmando que un incidente con tu coequipero "es el peor sentimiento que puedes tener".

Fue todo mi culpa. Vi el hueco y fui por ello. Pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir", explicó en la zona de medios.

Desafortunadamente, eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, logré regresar al grupo".

Pérez limitó daños por los problemas de confiabilidad sufridos durante el fin de semana Cadillac Formula 1 Team

En un fin de semana en el que su tiempo en pista estuvo limitado por las fallas de confiabilidad, Pérez logró recuperarse de la colisión con Bottas para mantener un ritmo superior a la dupla de Aston Martin, a tal grado de que rebasó a Fernando Alonso por méritos propios.

Si bien estuvo gran parte del recorrido persiguiendo a Bottas, su unidad de potencia Ferrari tuvo fallas en ocasiones numerosas, siendo una continuación de lo que pasó en la calificación, luego de la falla en el despliegue de energía de la batería, motivo por el cual revivió el tema vinculado con Mario Kart al decir "¡Necesito mi hongo!".

En la segunda tanda, estaba a punto de rebasar a Valtteri con el Modo Overtake activado y perdí el motor”, dijo.

Así, pasó de estar como escolta de Bottas a acabar lejos en las vueltas finales, sin poder defenderse en demasía ante Esteban Ocon, quien hizo una detención en pits en la parte final del recorrido. Fue la segunda vez consecutiva en la que el tapatío fue último entre los que vieron la bandera a cuadros.

Debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado durante estos dos fines de semana de carreras, y estoy deseando seguir mejorando en la próxima carrera en Japón”, finalizó.

Tras la carrera, Pérez volvió a animar a su grupo de ingenieros a seguir trabajando para acortar la brecha ante el resto de los equipos y poder sumar puntos en este año.