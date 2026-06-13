F1: George Russell, el más veloz en Práctica 3 en Barcelona y 'Checo' Pérez termina en puesto 19

George Russell repitió como el piloto más veloz en la tercera y última práctica del Gran Premio de Barcelona 2026 de Fórmula 1 mientras Sergio Pérez se unicó en el lugar 19 y Andrea Kimi Antonelli no tuvo un buen rendimiento.

Con una vuelta de 1:15.679m que elaboró en los minutos finales de la tanda de 60 minutos, el británico Russell superó por 0.214s a Oscar Piastri, quien gradualmente ha mejorado su ritmo a lo largo del fin de semana con McLaren.

Charles Leclerc fue tercero en el resultado, por delante de Lando Norris, quien tras encabezar la segunda tanda del viernes, acabó a 0.246s del primer puesto, y Lewis Hamilton, cuyo déficit superó las siete décimas.

El único incidente del entrenamiento fue protagonizado por Valtteri Bottas, quien perdió el control de su Cadillac al negociar la Curva 10 y se fue directamente a la grava. El finlandés, quien ocupó el sitio 21, reportó problemas con su pedal de freno.

Esto, junto con las temperaturas que ya se registran altas en el circuito de Montmeló, hicieron que Nico Hulkenberg y “Checo” Pérez fueran los únicos en superar los 20 giros completados en la práctica.

Pérez, quien admitió que ayer había sido un día problemático por la falta de ritmo, dio 21 vueltas y acabó a tres segundos de los líderes, quedando solamente delante de Fernando Alonso, Bottas y Lance Stroll, aunque fue tres décimas más lento que Alex Albon.

La calificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 será este sábado 13 de junio a las 8:00 hrs (Tiempo del Centro de México).