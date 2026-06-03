¡Edson Álvarez es la clave! Javier Aguirre justifica llamado de más delanteros que defensas 

Javier Aguirre tiene fríamente calculadas las variantes en la defensa, al contar con dos centrales nominales en su lista final para la Copa del Mundo 2026. El técnico de la Selección Mexicana se apoya en lo versátil de Edson Álvarez.

"Edson tiene historia de defensa central en América, así lo hizo mucho tiempo y quitarle la carga de trabajo a César Montes, salvo el portero ya no hay especialistas, verdad que en centro delanteros difícil de meter.

"Memote de contención, pero lo ponemos adelante para sacar, pongo jugadores que me den posibilidades, Israel Reyes puede jugar de central, lateral, pivote, no es algo que esté, que nos inquiete, perturbe, jugadores que pueden jugar una u otra posición, estamos tranquilos”.