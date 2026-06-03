VIDEO VIRAL: Así luce el interior del Estadio Azteca a días de hacer historia mundialista

El histórico Coloso de Santa Úrsula ya no es solo un estadio de futbol; hoy es un gigantesco tablado en construcción. A nueve días del esperado silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, un video difundido en redes sociales mostró las entrañas del Estadio Ciudad de México, rebautizado provisionalmente por instrucciones de la FIFA tras 18 meses de intensas remodelaciones.

Las imágenes expusieron un despliegue masivo de andamios sobre la cancha, banderas de diversas naciones y la señalética oficial de la FIFA, todo como parte de los ensayos de la magna ceremonia de apertura del próximo 11 de junio.El mega show de apertura: Horario y artistas confirmados

El espectáculo inaugural rendirá un colorido homenaje a la cultura mexicana mediante un concepto visual enfocado en el tradicional papel picado.

Los detalles clave del evento:

El horario: La ceremonia arrancará en punto de las 11:30 horas (tiempo del centro de México).

La ceremonia arrancará en punto de las (tiempo del centro de México). Duración: Está previsto que el show dure 90 minutos exactos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Está previsto que el show dure exactos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Duración: Está previsto que el show dure 90 minutos exactos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La filtración de las imágenes generó un intenso debate y opiniones divididas en las plataformas digitales. Mientras varios usuarios señalaron con preocupación los notorios cambios en la ubicación de las bancas de los equipos y externaron dudas sobre la logística, la gran mayoría reconoció el imponente peso histórico que está por vivir el inmueble.

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Un récord mundial inalcanzable: tres inauguraciones

El Estadio Ciudad de México se convertirá en el único recinto del planeta en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA (1970, 1986 y 2026) y tres ceremonias de apertura consecutivas, un hito que ningún otro estadio igualará en el corto plazo.Un repaso a su mítica historia:

México 1970: Abrió el torneo con el choque entre México y la Unión Soviética (0-0), el primer partido de la historia donde se mostró una tarjeta amarilla.

Abrió el torneo con el choque entre México y la Unión Soviética (0-0), el primer partido de la historia donde se mostró una tarjeta amarilla. México 1986: Recibió el empate 1-1 entre Italia y Bulgaria, antes de ser el escenario donde Diego Maradona firmó sus actuaciones más icónicas ante Inglaterra.

Los andamios que hoy cubren el césped del coloso son los cimientos de una nueva página dorada. El show en la cancha será provisional, pero la marca histórica de este templo del fútbol será permanente.