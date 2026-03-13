La mañana del viernes, un dron iraní impactó el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), provocando una enorme columna de humo negro que se elevó sobre la ciudad emiratí.

Corresponsales de AFP confirmaron que varias explosiones sacudieron edificios cercanos, mientras testigos relataron haber escuchado detonaciones en la zona. Las sirenas de emergencia se activaron en Sheikh Zayed Road, la principal arteria vial de Dubái, generando un ambiente de alerta generalizada.

Las autoridades locales informaron que los sistemas de defensa aérea lograron interceptar varios proyectiles antes de que alcanzaran su objetivo. Sin embargo, los restos de uno de ellos provocaron daños menores en la fachada de una torre del distrito financiero. El gobierno emiratí calificó la acción como una “interceptación exitosa” y aseguró que no se registraron heridos.

El DIFC como blanco simbólico

El DIFC es considerado el corazón financiero de Dubái y uno de los centros neurálgicos de las finanzas del Golfo. Allí operan bancos internacionales, gestores de patrimonio y firmas de inversión globales. Además de su importancia económica, el distrito es un espacio de lujo con restaurantes y clubes exclusivos frecuentados por la élite del emirato. El ataque, por tanto, tiene un fuerte componente simbólico, al golpear directamente la infraestructura financiera regional.

Tras el incidente, bancos internacionales como HSBC y Citi cerraron sus oficinas en Dubái y Doha, reflejando la creciente preocupación por la seguridad en la región.

Advertencias previas de Teherán

El ataque se produce días después de que Irán advirtiera que golpearía bancos e instituciones financieras del Golfo, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra una oficina del banco iraní SEPA en Teherán. La ofensiva de este viernes forma parte de una serie de ataques coordinados contra varios estados árabes del Golfo Pérsico.

La ofensiva iraní no se limitó a Emiratos Árabes Unidos. En Arabia Saudita, las defensas aéreas derribaron cerca de 50 drones enviados en múltiples oleadas. En Omán, dos personas murieron tras el impacto de drones en una zona industrial de Sohar.

En Bahréin, las sirenas de alerta se activaron para advertir sobre fuego entrante. La jornada se convirtió en una de las más tensas desde el inicio del conflicto, con ataques simultáneos que afectaron directamente a la infraestructura económica y energética del Golfo.

La región se enfrenta a un escenario de máxima tensión, donde cada ataque tiene repercusiones inmediatas en la economía global y en la estabilidad política del Medio Oriente.